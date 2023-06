W polskiej branży gier wybuchła awantura o publiczną kasę. Są zarzuty o kolesiostwo

Program Wsparcia Gier Wideo to inicjatywa Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, mająca wspierać rozwój gier w fazie prototypowej. Program był adresowany do producentów niezależnych, z kolei łączna pula przeznaczona do rozdysponowania to 5 milionów złotych. Środki pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury.