Skyrim i Galactic Civilizations IV to dopiero początek. Przełom dla twórców gier wideo

Nie można jednak niestety zapominać, że świat nasz do idealnych nie należy - i prawdopodobnie jakaś część wydawnictw wykorzysta generatywną SI przede wszystkim do redukcji kosztów, zwalniając część personelu i licząc na automatyzację procesu tworzenia gry. Szczęście w nieszczęściu, gracze to szczególny rodzaj klienteli, wyczulony na hipokryzję i sztuczność - można więc mieć nadzieję, że największym powodzeniem cieszyć się będą gry, w których generatywna SI jest wykorzystywana przez twórców jako narzędzie - a nie zaprzęgnięta do pracy zamiast wspomnianych twórców.