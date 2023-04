Coś dziwnego spadło z nieba pod Bydgoszczą. MON potwierdza i wysyła prokuratora

O zdarzeniu poinformował najpierw portal Bydgoszcz.wyborcza.pl. W miejscowości Zamość, położonej ok. 15 km od Bydgoszczy, jedna z mieszkanek natrafiała na tajemniczy przedmiot. We wtorek, jak donoszą okoliczni mieszkańcy, zaczęto sprawdzać, o co chodzi, a w środę "zrobiło się zamieszanie na całego".