Kolej zagoni pasażerów do roboty. W nowej aplikacji PLK zgłosisz rozpadający się peron

Ostatnio zdradziłem, że lubię kolei i to, co się z nią wiąże. Nie pochwaliłem się jednak tym, że znam kilkanaście różnych spółek, które zajmują się tym, żeby organizm, jakim jest polska kolej działał w miarę sprawnie. Amatorzy wiedzą o istnieniu PKP Intercity, PKP Cargo, bardziej wtajemniczeni słyszeli o PKP PLK, nerdy o PKP Informatyka. O kilku innych spółkach nie mogę pisać, bo to wiedza tajemna. Zwykłemu czytelnikowi wystarczy wiedzieć, że każda spółka zajmuje się czymś innym. Niedawno informowałem o rewolucji w PKP Intercity, dzięki której rezerwacja miejsc w pociągach będzie znacznie łatwiejsza. Dzisiaj mam jeszcze lepszą - teraz będziemy stać na straży peronów.