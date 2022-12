Obłędny pomysł! Poszukiwanie statków obcych w falach grawitacyjnych

Jak jednak zauważają naukowcy niezwiązani z autorami opracowania, nawet gdyby udało nam się odkryć taki obiekt, nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia ze statkiem kosmicznym, czy z obiektem całkowicie naturalnym. Z drugiej jednak strony, gdybyśmy odkryli obiekt o masie Jowisza poruszający się z prędkością 10 proc. prędkości światła, wciąż byłoby to fascynujące odkrycie. Skoro zatem dane z LIGO i tak już są zebrane i zarchiwizowane, dobrze by było, gdyby badacze sprawdzili, czy nie ma w nich takiego obiektu. Kto wie, co uda się znaleźć.