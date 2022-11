Mówią o tym wszyscy. Czym jest Web3 i na czym ma polegać zdecentralizowany internet?

Bazy danych w przeszłości były kontrolowane przez jedną osobę lub organizację, które miały pełną kontrolę nad tym systemem. Mogły one kontrolować, jak dane są przechowywane i zmieniane, co prowadziło do błędów i oszustw. Blockchainy natomiast pozwalają każdemu tworzyć systemy, które mogą być kontrolowane przez każdego. Ponieważ jest on otwarty dla wszystkich, pozwala każdemu zrozumieć systemy, z którymi się łączą, i rozwijać zaufanie do użytkowników, którzy korzystają z ich aplikacji.

Mówi Billy Huang, założyciel Insomnia Labs, firmy zajmującej się marketingiem na potrzeby Web3