Dlatego zapłacimy więcej za telefon: oto wafel 3 nm N3E, Apple już stoi w kolejce

Niestety, same wafle krzemowe, z których uzyskuje się układy 3 nm, są odczuwalnie droższe w produkcji od aktualnego standardu 5 nm oraz starszego 7 nm. Według chińskiego DigiTimes, na które powołuje się m.in. Notebookcheck, produkcja takiego wafla 3 nm kosztuje 20 000 dolarów. Dla porównania, wafel 5 nm to około 17 000 dolarów, a wafel 7 nm - 10 000 dolarów. Z jednego wafla może powstać mniej więcej 400 układów, co przekłada się na koszt 100 - 150 dolarów od czipu ponoszony przez producenta.