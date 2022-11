Znaleźli szczątki układu planetarnego sprzed 10 mld lat. Tak skończy Układ Słoneczny

Być może my teraz obserwując szczątki planet opadające na powierzchnię białego karła WDJ2147-4035 uśmieszkiem zbywamy możliwość, że kiedyś na tym kawałku skały istniała zaawansowana cywilizacja i nie mamy racji. Jeżeli tak jest, to przez kolejne lata, dziesięciolecia czy całe stulecia będziemy poszukiwali dowodów na istnienie życia we wszechświecie nieświadomi tego, że przez krótką chwilę w 2022 roku patrzyliśmy na pozostałości po dawnym życiu. Nie wiem jak wam, ale mnie daje to sporo do myślenia.