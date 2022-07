Testowałem aplikację GOmobile Banku BNP Paribas. Tak powinno wyglądać nowoczesne bankowanie

Tak, wiem, że może to zabrzmieć głupio, ale widziałem trochę aplikacji do bankowania i ich funkcje często się powtarzają. W dodatku przez to, że jest ich coraz więcej, coraz łatwiej też pogubić się w nawigacji. Kończy się to tak, że próbując zapłacić przebijam się przez kolejne ekrany i klikam losowe przyciski modląc się w duchu, żeby kolejny okazał się tym właściwym. W skrajnych przypadkach cały ten proces potrafił potrwać nawet kilka minut. Jak to mówią, przy wieczności to pewnie niewiele, ale apki zostały przecież stworzone do tego, by oszczędzać czas, a nie doprowadzać użytkowników do skrajnej frustracji.