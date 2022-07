Polskie jesiony padają jak muchy. Wykańcza je mikroskopijny wróg z Azji

Sam grzyb, jak wyjaśniają leśnicy z Lasów Państwowych, jest mikroskopijny, trudno go dostrzec gołym okiem. Za to szkody wyrządza ogromne. Przez niego jesiony tracą liście, a w jego koronach pojawiają się suche gałęzie. W końcu drzewo jest na tyle słabe, że obumiera i położyć go może pierwsza lepsza wichura.