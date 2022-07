Zasiali dziwne nasiona z Chin. Nie zamawiali ich. Co wyrosło?

Wygląda na to, że przesyłki z Chin zawierały po prostu najtańsze, dobrane losowo nasiona, a cała sprawa rzeczywiście skupiała się na tzw. brushingu. Jest to dość genialna koncepcja w czasach zautomatyzowanych sklepów internetowych, w których bardzo często za opinię nt. danego sprzedawcy odpowiadają algorytmy. Działa to tak: oszust, przed właściwym aktem oszustwa, musi najpierw zadbać o swoją wiarygodność jako internetowy sprzedawca.