Polska architektka chce odmienić wielką płytę. Wchodzisz na dach, a tam ogrody i kawiarnie

Patrzę na bloki z wielkiej płyty z okresu PRL-u zupełnie inaczej. Podziwiam swoje osiedle, zaprojektowane tak, że stanowi wzór do naśladowania dla nowych inwestycji. Sporo zieleni, przestrzeń między budynkami, ważne instytucje, do których można dotrzeć pieszo, odcięcie od wielkich arterii? Dziś to wręcz świeży i rewolucyjny pomysł, a przecież tak projektowało się polskie blokowiska dawno temu.