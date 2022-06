Osobiście z bólem przyznaję, iż... nigdy w Final Fantasy nie grałem. Byłem za młody na oryginalną serię, czy nawet na kultową "siódemkę", a z kolei późniejsze części w ogóle mnie nie pociągały od strony czy to gameplayu, czy świata przedstawionego. Bardzo mocno liczyłem na FF VII: Remake, ale wersja w Epic Games Store zbiera tak złe opinie, że nie byłem w stanie się zmusić do wydania ponad 300 zł na bubel. Teraz jednak nie ma wymówek – tej kultowej serii nie wypada nie znać i chyba nie było lepszego momentu niż teraz, by się z nią zapoznać.