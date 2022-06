Niby wizjoner, a jednak beton. Elon Musk zakazuje pracy zdalnej i nakazuje pracownikom tyrać

Zdaniem inżynierów i specjalistów Apple’a podpisujących się pod Apple Together, unikalna atmosfera pracy zespołowej w biurze, pozwalająca na unikalne formy współpracy dające pożyteczne rezultaty to mit, czego dowiodła pandemiczna praktyka. Twierdzą wręcz, że cyfrowe narzędzia do współpracy i wideokonferencje to wydajniejsza forma pracy zespołowej od fizycznej współpracy w biurze. Za to podróż w korkach do miejsca pracy to, zdaniem tej grupy pracowników, niepotrzebna strata energii, która mogłaby zostać wykorzystana do sprawienia, by iPhone, iPad i Mac były jeszcze lepsze. Jak zauważa Apple Together, są one przez Apple’a promowane jako idealne narzędzia do zdalnej pracy. Dodatkowo, wymóg stawiania się w biurze sprawia, że część specjalistów nie może podjąć pracy w Apple’u z uwagi na fizyczną odległość od biura.