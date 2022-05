Nimfy kleszczy już żerują. Jak je usunąć i rozpoznać ugryzienie?

Jak na razie przypadków zachorowań na boreliozę jest w Polsce więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Dużym zagrożeniem jest też neuroborelioza. To nowość w tym okresie roku - informował wielkopolski sanepid. Doszło już do trzech takich przypadków. Dla porównania, w całym 2021 doszło do 11 zakażeń.