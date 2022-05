Magiczna japońska tablica, dzięki której nie trzeba notować w szkole. To nie do końca brzmi jak dobry pomysł

Notowanie odręczne - a więc nie to przy użyciu klawiatury komputera – angażuje wiele różnych ośrodków w mózgu równocześnie, co skłania komórki mózgowe do częstszej wymiany informacji. Innymi słowy, ta prymitywna metoda przyswajania wiedzy jest zarazem najbardziej skuteczną i korzystną dla uczniów.