Kolejną grą z cyklu FIFA może być FIFA 2K. Serię przejmie nowe studio

Niestety czas płynie nieubłaganie i raczej nie ma co liczyć na to, że 2K zdąży opracować "na wczoraj" grę FIFA 2K23. Jeśli obie firmy nie pracują już teraz nad nową grą po cichu i dopiero prowadzone są negocjacje co do współpracy pomiędzy wydawcą i organizacją FIFA, to prędzej możemy się doczekać FIFA 2K24 dopiero na przyszły rok (a i to przy bardzo optymistycznych założeniach).