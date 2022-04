Transmisje meczów piłkarskich i innych wydarzeń sportowych to jeden z głównych powodów, by w dobie serwisów VOD nadal płacić za linearną telewizję. Tak jak w przypadku filmów i seriali dzisiaj ryzyko awarii jest dziś minimalne (a nawet jeśli odcinek serialu obejrzymy z opóźnieniem, to nic się nie stanie), tak w przypadku sportu ryzyko przerwania transmisji online może odstraszać.