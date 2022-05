Apple rozpozna, z którego sprzętu właśnie korzystasz i wyśle na niego powiadomienie

Nie przeczę, że problem, który Apple zamierza rozwiązać, faktycznie istnieje i daje się we znaki posiadaczom rozlicznych sprzętów z nadgryzionym jabłkiem. Osobiście wolałbym jednak zobaczyć jakiekolwiek sygnały, że Apple rozwiązuje te problemy ze swoimi sprzętami, które są zgłaszane od dawna, jak na przykład... no nie wiem... wprowadzenie profili użytkownika do iPadów, żeby nie trzeba było kupować nowego tabletu dla każdego domownika? Albo wydłużenie czasu pracy Apple Watcha, żeby nikt nie wpadł na pomysł kupienia drugiego zegarka tylko po to, żeby monitorować w nim sen? Niestety nic nie wskazuje na to, by te problemy były wysoko na liście priorytetów Apple’a.