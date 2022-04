Oppo pokazuje nowości dla Polski - nareszcie trafi do nas sztandarowy model. Oto polskie ceny telefonów

W Oppo mają powody do zadowolenia. Podczas pokazu zorganizowanego w stolicy Republiki Czeskiej producent podzielił się z mediami wynikami sprzedaży. Według zestawienia rok do roku, urządzenia Oppo odnotowały prawie 80 proc. wzrost sprzedaży w Europie. Może to być jeden z powodów, dla których technologiczny gigant zdecydował się rozszerzyć telefoniczne portfolio w naszym kraju o flagowe modele z serii Find, pierwszy raz od kilku lat.