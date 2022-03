Nie zrozummy się źle, dostępna u nas seria Oppo Reno to naprawdę świetne urządzenia, ale... odrobinę za mało w nich wyjątkowości, przynajmniej od czasów, gdy Oppo na dobre pożegnało wszelkie udziwnienia w stylu wysuwanego aparatu czy "płetwy rekina". Seria Find X od zawsze była wyjątkowa i czymś zaskakiwała - albo nietypową konstrukcją, albo wyrafinowaniem, jakiego zazwyczaj brakuje smartfonom z Chin. Oppo Find X5 Pro to najbardziej elegancki z dotychczasowych smartfonów firmy, który jednocześnie nie idzie na żaden kompromis tylko po to, by ładnie wyglądać.