W marcu łazik rozpoczął wspinaczkę na łagodną pochyłość zwaną Przyczółek Greenheugh. Jest to pochyłość, na której szczycie łazik stanął już dwa lata temu. Wtedy jednak podejście Curiosity wykonał od strony północnej. Teraz inżynierowie postanowili zbadać to samo miejsce, ale od strony południowej. Okazało się jednak, że nie będzie to zadanie tak proste, jak się wydawało.