Huawei coraz śmielej poczyna sobie na półce cenowej, która jeszcze niedawno była określana jako budżetowa, a teraz właściwym określeniem byłoby półka optymalna. Huawei nova 9 SE ma wszystkie atuty, żeby stał się podstawowym smartfonem na długie lata. Przekątna wyświetlacza FHD+ wynosi 6,78 cala, a częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. To, co rzuca się w oczy to bardzo, ale to bardzo cienkie ramki. Górna ma zaledwie 1,1 mm grubości. Ramki boczne mają grubość 1,05 mm. Ekran zajmuje więc prawie 95 proc. powierzchni smartfona, co jest świetnym rezultatem. Ekran skryto pod szkłem 3D, dzięki czemu smartfon ma w sobie nutę elegancji, którą znamy z urządzeń z najdroższego segmentu.