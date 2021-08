Czytniki z rodziny Kindle doczekały się aktualizacji, która odmieniła ich interfejs. Amazon wciska nam na siłę na ekran główny rekomendacje książek i trudno się temu dziwić, ale uparcie ignoruje Polaków.

Czytniki e-booków to co do zasady długowieczne urządzenia używane w jednym konkretnym celu, a Amazon jest jednym z liderów tego rynku. Mimo to amerykańska firma odpowiedzialna za sprzęty z rodziny Kindle nie spoczywa na laurach i stale uaktualnia ich oprogramowanie. W tym tygodniu na serwery trafiło oprogramowanie w wersji 5.13.7, które wprowadza całkiem sporo nowości.

Co nowego przynosi aktualizacja 5.13.7 na czytniki e-booków z rodziny Kindle?

Zazwyczaj uaktualnienia czytników Kindle wprowadzają jedynie kosmetyczne zmiany, ale system pod niepozornym numerkiem 5.13.7 to mała rewolucja w nawigacji po czytniku. Z jego interfejsu zniknęły elementy, które były w nim od lat, a Amazon zadbał o swoje interesy i przeorganizował całkowicie ekran główny — co nie spodoba się wielu osobom, zwłaszcza z takich krajów jak Polska.

W ramach aktualizacji firma przygotowała nowy ekran główny z rekomendacjami dla wszystkich użytkowników. Na samym dole interfejsu pojawił się pasek, który domyślnie odpala się na zakładce Home. Nasza biblioteka zajmuje w niej ok. 1/3 wolnej przestrzeni, a oprócz tego można tutaj znaleźć książki z półki „Chcę przeczytać” w Goodreads oraz… kilka wierszy z rekomendacjami książek do zakupu.

Nowego ekranu głównego z rekomendacjami, który wcześniej był opcjonalny, nie da się na stałe wyłączyć w opcjach. Jedyne, co możemy zrobić, to przełączyć się na starą dobrą bibliotekę z poziomu nowego dolnego pasku z przyciskami podpisanymi Home i Library (pomiędzy nimi mamy okładkę ostatnio czytanego e-booka). Niestety mieści się w niej teraz tylko pięć książek na liście lub sześć w siatce.





Wcale mnie nie dziwi, że Amazon zdecydował się na ten ruch, bo w jego najlepszym interesie leży podsuwanie czytelnikom rekomendacji pod nos.

Sprzedaż samych urządzeń to jedno, ale firma założona przez Jeffa Bezosa liczy głównie na prowizję od każdej sprzedanej cyfrowej książki. Nie powinno być zaskoczeniem, że zależy jej na tym, aby użytkownicy nabywali je w Kindle Storze, zamiast wgrywać pliki ręcznie do pamięci urządzenia. Szkoda tylko, że z naszej perspektywy sklep z e-bookami od Amazonu jest taki… wybrakowany.

Tak jak czytniki Amazonu można już kupić oficjalnie w Polsce (i to obecnie w promocyjnej cenie), a Amerykanie ruszyli w ubiegłym roku wreszcie z witryną Amazon.pl, tak nadal nie przygotowano polskiej wersji interfejsu Kindle’a, a w Kindle Store nie da się kupić e-booków w języku polskim. Z tego powodu naszej z perspektywy ekran z rekomendacjami jest mało użyteczny.

Tyle dobrego, że Amazon nie pozostaje całkowicie głuchy na głosy użytkowników, którzy kupują książki poza Kindle Store. Nowa funkcja wyświetlania na wygaszaczu ekranu okładki aktualnie czytanej książki zaczęła właśnie działać dla książek wgranych samodzielnie do chmury Amazonu (widać je też w bibliotece, ale dopiero po pobraniu na czytnik).

Oprócz tego system operacyjny do czytników Kindle w wersji 5.13.7 wprowadza nowy pasek nawigacyjny i odświeża menu szybkich skrótów.

Domyślnie na ekranie głównym zaraz nad wyszukiwarką na górnym pasku widać jedynie aktualną godzinę (lewy róg), status połączenia i stan naładowania akumulatora (prawy róg) oraz… nową i niesamowicie rozpraszającą strzałkę w dół (umieszczoną centralnie). Po jej kliknięciu rozwija się menu szybkich skrótów: tryb samolotowy, Bluetooth, synchronizacja, ustawienia i jasność.

Skrót do sklepu z e-bookami oraz audiobookami można znaleźć po prawej stronie od wyszukiwarki widocznej zarówno na nowym ekranie głównym, jak i w bibliotece. Obok niego znalazł się guzik z trzema kropkami, który pozwala otworzyć listy, Goodreads, sekcję Amazon Kids, przeglądarkę i ustawienia oraz stworzyć nową kolekcję. Amazon odświeżył też menu dostępne z poziomu otwartej książki.

Tę nakładkę otwiera się po dotknięciu ekranu u góry podczas czytania. Składa się na nią nowy pasek z przyciskiem rozwijającą szybkie skróty, a wyszukiwarkę zastępuje nowy pasek z guzikiem powrotu (po lewej), przyciskami do wywołania innych funkcje, w tym zmiany kroju pisma (po prawej) oraz tytułem. Na dole interfejsu widać z kolei pasek statusu i przyciski do kartkowania e-booka.





Jak zaktualizować Kindle?

Klienci mogą poczekać, aż uaktualnienie trafi na ich sprzęty samo — uśpione czytniki potrafią pobierać pliki z aktualizacją, jeśli są podłączone do sieci Wi-Fi, ale… zwykle się z tym nie spieszą i nie każdą wersję Amazon wypycha na swoje urządzenia. Na szczęście Kindle’a można zaktualizować samodzielnie.

W celu pobrania uaktualnienia oprogramowania należy wejść na odpowiednią podstronę witryny Amazonu i odszukać odpowiedni plik dla swojego urządzenia. Firma przygotowała paczki dla poszczególnych modeli, a system operacyjny w najnowsze wersji 5.13.7 można pobrać na następujące modele:

W przypadku większości pozostałych czytników nie ma już raczej co liczyć na aktualizację wprowadzającą nowe funkcje. Wyjątkiem jest tu jedynie Kindle Voyage, gdyż to urządzenie zaliczane do 7. generacji czytników e-booków od Amazonu (tak jak Kindle Paperwhite 3), ma obecnie system w wersji 5.13.6.

Po pobraniu paczki z aktualizacją należy podłączyć do komputera czytnik kablem USB, a plik z uaktualnieniem trzeba przekopiować bezpośrednio do pamięci urządzenia. Po odpięciu kabla od Kindle’a należy odszukać w jego menu opcję Update Your Kindle. Widać ją po dwukrotnym tapnięciu w przycisk Menu.