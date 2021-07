Czytnik ebook. Jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Czytnik ebook to nie to samo, co książka - tak twierdzi wiele osób. Jednak czytniki sprawiły, że czytanie stało się wygodniejsze i bardziej dostępne niż wcześniej. Warto jednak pamiętać, że nie każdy czytnik e-booków jest odpowiedni dla każdego. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie.

Z tego artykułu dowiesz się na temat:

Rozmiar ekranu i rozdzielczość czytników ebook

Ekran to pierwsza i najważniejsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając czytnik ebooków. Modele dostępne na rynku zazwyczaj mają od 5 do 10 cali, jednak najpopularniejsze są te 6-calowe. Ten rozmiar jest polecany głównie ze względu na kompromis pomiędzy wielkością urządzenia a czytelnością treści na ekranie. Ekran nie jest zbyt mały, a jednocześnie sam czytnik można bez problemu wszędzie ze sobą zabrać.

Rozdzielczość ekranu w najtańszych czytnikach ebooków zaczyna się od 800x600. Wyższe rozdzielczości (1024x758 oraz 1072x1448) w nieco droższych czytnikach sprawiają, że widocznych jest więcej szczegółów, a litery są wyraźniejsze i ostrzejsze. Wysoka rozdzielczość znacząco zwiększa komfort czytania.

Podświetlenie ekranu

Większość czytników ebooków korzysta z technologii e-papieru (e-ink), która zapewnia bardzo podobne doświadczenie jak przy czytaniu prawdziwej książki. Dodatkowo ten sposób podświetlenia nie męczy oczu. Są oczywiście na rynku także modele z ekranem LCD, jednak korzystanie z takiego urządzenia na dłuższą metę nie zdaje egzaminu, jest w zasadzie tym samym, co czytanie na ekranie komputera lub smartfona. Oczy szybko się męczą, a przecież nie o to chodzi w czytnikach.

Jak działa e-ink? Diody w czytniku podświetlają go od góry, przez co wzrok się nie męczy, a my mamy możliwość czytania nawet w ciemności. Do tego takie światło jest bardzo delikatne i z pewnością nie będzie przeszkadzać osobom wokół.

Waga ebooka

Czytnik ebooków z założenia ma być urządzeniem podręcznym, pozwalającym uniknąć nam noszenia ze sobą ciężkich i nieporęcznych książek. Warto więc zwrócić uwagę na wagę i wygodę związaną z noszeniem urządzenia przy sobie. Wiadomo, im mniejsze i lżejsze, tym bardziej kompaktowe. Trzeba jednak pamiętać, że wielkość wiąże się także z wygodą czytania i zależy przede wszystkim od osobistych upodobań. Tu najlepiej zastanowić się, co jest dla mnie lepsze - małe i poręczne urządzenie, które w każdej chwili mogę wsunąć do torby, czy jednak nieco większy ekran, który sprawia, że czytanie jest bardziej komfortowe?

Ilość pamięci, której potrzebujesz

W większości modeli pamięć wewnętrzna to od 4 do 8 GB. Jest ona w stanie pomieścić tysiące książek, a więc pozwala zgromadzić naprawdę pokaźną bibliotekę bez konieczności martwienia się o wolne miejsce na dysku. Droższe modele posiadają na pokładzie nawet do 32 GB miejsca. Niektóre czytniki są też wyposażone w port microSD, jednak nie jest on potrzebny, dopóki nie czytamy komiksów, które zajmują zdecydowanie więcej miejsca lub nie przeglądamy bardzo dużych plików PDF.

Czytnik ebooków: jakie formaty?

Tutaj po raz kolejny warto zwrócić uwagę na własne preferencje i zastanowić się, co najczęściej będziemy czytać na urządzeniu? Najbardziej podstawowymi formatami są EPUB i MOBI, w których znajdziemy znakomitą większość książek. Jeśli jednak nasz czytnik ma posłużyć na przykład także do przeglądania dokumentów, warto zaopatrzyć się w urządzenie, które otworzy także PBF, DOC, RTF, TXT czy HTML. Im więcej dostępnych formatów, tym większą mamy pewność, że nasz czytnik e-booków będzie uniwersalny.

Łatwość pobierania ebooków

Aby zaopatrzyć się w książki na nasz czytnik e-booków wygodnie i szybko, potrzebna jest łączność bezprzewodowa. Warto zdecydować się na czytnik z modułem Wi-Fi, co pozwala błyskawicznie pobrać nowe tytuły. Innym wygodnym rozwiązaniem jest łączność bluetooth, dzięki której z łatwością prześlemy pliki między czytnikiem a smartfonem lub tabletem. Niektóre modele zostały wyposażone w łączność komórkową 3G, co pozwala korzystać z Internetu i swobodnie pobierać pliki, nawet gdy nie mamy dostępu do Wi-Fi.

Dodatkowe funkcje, których potrzebujesz

Kupując czytnik, warto się zastanowić, jakich jeszcze dodatkowych funkcji będziesz potrzebować w swoim nowym urządzeniu? Różne czytniki są wyposażone w dodatki, które mogą okazać się przydatne lub po prostu poprawią komfort czytania.

Kolorowy ekran w czytniku ebooków

Warto rozważyć czytnik z kolorowym ekranem, jeśli nie posłuży wyłącznie do czytania książek. Wiele osób decyduje się na tą opcję, gdy nastawiają się na czytanie także komiksów czy przeglądanie dokumentów, które wymagają odczytu w kolorze.

Słuchanie audiobooków

Jeżeli nie tylko lubisz czytać e-booki, ale także słuchać nagrań audio, posiadanie w jednym miejscu wszystkich swoich cyfrowych książek to bardzo wygodna opcja.

Ekran dotykowy czy przyciski?

W dzisiejszych czasach ekran dotykowy to już standard. Wiele czytników także zostało w niego wyposażonych. Jeśli jednak wolisz wersję tradycyjną - z przyciskami, nic nie stoi na przeszkodzie. Mnóstwo nowych modeli czytników wciąż zamiast dotyku ma guziki.

Czytniki, na które warto zwrócić uwagę

Amazon Kindle 10

Amazon Kindle Paperwhite 4

PocketBook Touch Lux 5

Onyx Boox Note Air