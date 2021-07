Programuj gry na Switcha bezpośrednio na Switchu! Jest na to aplikacja

Najlepszym tego przykładem jest Super Mario Maker 2 na Switch, który umożliwia budowanie własnych gier, nawet bardzo mocno różniących się od zwykłej platformówki. Jednak układanie gotowych klocków i łączenie ich logiką to nie wszystko, czego mogą dokonać aspirujący programiści gier na Switcha. Dzięki aplikacji Fuze4 możliwe jest pisanie gier bezpośrednio na konsoli.

Co oferuje FUZE4?

Fuze4 daje nam praktycznie do dyspozycji całe IDE (Integrated Development Environment, czyli zintegrowane środowisko deweloperskie). Mamy tutaj możliwość pisania kodu i uruchamiania naszego projektu. Co więcej, do dyspozycji mamy możliwość zarządzania zasobami - możemy nie wychodząc z aplikacji projektować sprite i mapy, jak również komponować muzykę.