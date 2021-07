Polak wśród najlepszych astrofotografów świata. Te zdjęcia zapierają dech, dosłownie

Kiedy nie goni za światłem z aparatem w dłoni, pracuje jako inżynier oprogramowania. Podczas gdy zazwyczaj eksploruje tereny w pobliżu swojego obecnego domu w Kalifornii, fotografia zabrała go w wiele zachwycających miejsc, od wybrzeży Australii po surowe wulkaniczne krajobrazy Islandii. Jego prace zostały nagrodzone w kilku konkursach fotograficznych, w tym 3 razy z rzędu (2019, 2020 i 2021) znalazł się na krótkiej liście do nagrody Astronomy Photographer of the Year organizowanej przez Royal Museum Greenwich oraz otrzymał nagrodę NASA Astronomy Picture of the Day.