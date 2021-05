Tona gier i muzyki w cenie paczki czipsów. W tym miesiącu do abonamentu Xbox Game Pass dostaniesz Spotify Premium w gratisie

Game Pass to obecnie najbardziej korzystna cenowo usługa w świecie gier. Niska cena, mnóstwo gier, same plusy. Teraz zaś w Game Passie debiutują nie tylko nowe gry, ale także kolejny dodatek, który czyni usługę jeszcze bardziej opłacalną.

Poprzednie miesiące w Game Passie były nieco powolne, bo wyjąwszy pojedyncze strzały (pokroju NieR: Automata na przykład), próżno było tam szukać wielkich hitów. W tym miesiącu jednak Pan Xbox hojnie sypnął nowościami.

Xbox Game Pass maj 2021 – co nowego?

Do Game Passa na konsolach i w chmurze trafi np. znakomite Red Dead Online, „Tony Hawk na snowboardzie", czyli Steep i prześwietni Psychonauci. Na PC i Xboksie pogramy zaś w Dragon Quest Builders 2, Final Fantasy X|X2 HD Remaster, a jeśli opłacamy abonament Ultimate, zagramy również w Fifę 21.

Jednak wysyp gierek to nie jedyna korzyść płynąca z Game Passa w tym miesiącu.

Kup Xbox Game Pass, Spotify dostaniesz gratis.

Dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass Ultimate Microsoft przygotował dodatkowy bonus w postaci czterech miesięcy Spotify Premium gratis. Aby skorzystać z promocji, wystarczy przejść do zakładki „Korzyści” w aplikacji Xbox na PC lub w interfejsie konsoli. Promocja dotyczy wyłącznie nowych abonentów Spotify Premium i będzie dostępna od 4 maja 2021 r.

Tona gier i muzyki w cenie paczki czipsów.

Koszt abonamentu Xbox Game Pass to 40 zł (wersja na samą konsolę lub samego peceta) lub 55 zł (wersja Ultimate na obydwie platformy z abonamentem EA Play). To śmiesznie tanio, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele gier otrzymujemy w abonamencie i ile musielibyśmy wydać, gdybyśmy chcieli kupić choć kilka z nich na własność. Dla skali – statystyczna nowa gra na konsolę czy PC to dziś koszt ponad 200 zł. Kupujesz 2-3 gry czy płacisz za Game Passa przez rok i dostajesz dostęp do grubo ponad setki gier? Dla mnie wybór jest prosty, dlatego subskrybuję Game Passa od startu usługi.

Nowi abonenci mogą jednak skorzystać z rozlicznych promocji, którymi Microsoft zachęca do skorzystania z usługi. Np. pierwszy miesiąc Xbox Game Pass Ultimate kosztuje… raptem 4 zł. To mniej niż paczka dobrej jakości czipsów. W dodatku bardzo często zdarzają się inne promocje, w których Game Passa można mieć na kilka miesięcy za grosze. A teraz jeszcze dochodzą do tego cztery miesiące Spotify Premium gratis, czyli de facto 80 zł w prezencie.

Jeśli to nie porusza twojego małego, polskiego, cebulackiego serduszka, to nie wiem, co może je poruszyć.