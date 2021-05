Michael Shainblum pokazał najładniejsze miejsca Nowej Zelandii na nowym filmie timelapse. W pełnym 8K.

Michael Shainblum jest profesjonalnym fotografem specjalizującym się w krajobrazach i astrofotografii. Jego zamiłowaniem są również filmy timelapse. Najnowszym dziełem autora jest nieprawdopodobny, trzyminutowy zapis pobytu w Nowej Zelandii, przy czym film jest wykonany w technice timelapse i został opublikowany w pełnym 8K.

Nowa Zelandia w 8K. Jeśli masz telewizor w tej rozdzielczości, to może być najlepszy materiał do testowania jakości.

Timelapse przedstawiający Nową Zelandię ma niebywałe walory artystyczne. Widać tutaj oko doświadczonego fotografa krajobrazowego, który nie boi się wstawania przed wschodem słońca i polowania na najlepsze światło oraz warunki pogodowe. Tęcza wyłaniająca się zza chmur ponad wierzchołkami pasma górskiego to jeden z najładniejszych obrazów zapisanych w technice timelapse, jakie widziałem.

Poza niewątpliwym wysokim poziomem doboru kadrów mamy też fantastyczną jakość samego wideo. Film jest dostępny w rozdzielczości 8K i nawet na YouTubie wygląda wręcz obłędnie. Poziom detali i ostrości wypada rewelacyjnie. Ten materiał powstał przy użyciu pełnoklatkowych lustrzanek Nikona z natywnymi obiektywami Nikkor.

Tylko jeden aparat Nikona mógł zrobić taki film.

Autor pracuje z timelapsami zgodnie ze sztuką, a więc programuje aparat do wykonywania kolejnych fotografii co zadany odstęp czasu, a następnie w postprocesie skleja uzyskane klatki do formy filmu. Każde zdjęcie trzeba wcześniej wywołać, zachowując jednakowe parametry. Dzięki temu film może mieć taką samą rozdzielczość jak zdjęcia, bez ograniczeń trybu filmowego, który najczęściej kończy się na 4K.

Autor nie zdradza, jakimi dokładnie korpusami fotografuje, ale wiemy, że są to lustrzanki Nikona. W portfolio tego producenta tylko jeden aparat ma matrycę pokrywającą standard 8K, czyli 7680 × 4320 pikseli, co przekłada się na ok. 33,2 megapiksela. Tym aparatem jest Nikon D850 z matrycą o rozdzielczości 45 MP, fotografujący z rozdzielczością 8256 x 5504 pikseli. Co ciekawe, to sprzęt z 2017 r.

Starsze modele serii, Nikon D800 i D810, mimo matrycy o rozdzielczości 36 MP (7360 × 4912 pikseli) mają nieco za mało pikseli, by w pełni pokryć szerokość formatu 8K, z uwagi na inne proporcje matrycy. Telewizyjny standard 8K jest zdefiniowany dla proporcji 16:9, a matryce lustrzanek mają format 3:2.