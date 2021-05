Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza powstaje kierunek groznawstwo.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zamierza kształcić znawców gier. Kierunek groznawstwo ma pojawić się w programie studiów jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Jeśli zostaną zatwierdzone nasze plany, to od 1 października 2021 zainaugurujemy nowy kierunek studiów na studiach licencjackich pod nazwą groznawstwo

Pomysłodawcy tłumaczą, że nowy kierunek jest odpowiedzią na obserwację rynku. Przy czym plany są ambitniejsze niż samo uruchomienie groznawstwa.

Na kierunku zajmowano by się grami, głównie wideo, ale nie tylko. To zaledwie pierwszy krok do realizacji szerszej wizji badawczo-dydaktycznej, która w finalnym kształcie miałaby przybrać formułę centrum naukowego, opartego na współpracy z uznanymi w środowisku badaczami oraz z firmami zajmującymi się produkcją i promocją gier.

- czytamy w Wiadomościach Uniwersyteckich.