Apple zmiksuje kilka swoich produktów. Powstaną hybrydy HomePoda, iPada i Apple TV

Konferencja Apple zbliża się wielkimi krokami, a na niej możemy zobaczyć nowy typ produktów domowych. Przecieki mówią o tym, że Apple chce połączyć Apple TV z HomePodem, a także stworzyć hybrydę HomePoda i iPada.

14 lat temu, podczas pamiętnej prezentacji pierwszego iPhone’a, Steve Jobs rozpoczął show takimi słowami:

To iPod. To telefon. To komunikator internetowy. Już rozumiecie? To nie są trzy osobne urządzenia, a jeden produkt. I nazywamy go „iPhone”.

Jobs dał do zrozumienia, że iPhone łączy trzy urządzenia w jednym. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ docierają do nas informacje o nowym produkcie Apple, który ponownie połączy kilka różnych - pozornie niezwiązanych - kategorii w jedno domowe urządzenie.

HomePod i Apple TV w jednym urządzeniu. Aż się prosi o taki sprzęt.

W nowym raporcie Bloomberga Mark Gurman, powołując się na własne źródła, twierdzi, że Apple pracuje nad nowym produktem będącym połączeniem przystawki telewizyjnej Apple TV oraz głośnika HomePod. Już w pierwszej chwili widać, jak dużo sensu ma takie urządzenie.

HomePod nie jest przesadnie udanym produktem Apple’a. W istocie Apple porzuca go na rzecz malutkich HomePodów mini. I rzeczywiście, małe głośniczki sprawdzić się jako akcesoria na biurku, w kuchni, czy w łazience. Jeśli jednak chodzi o duży głośnik - nazwijmy go salonowym - jest on ściśle powiązany z telewizorem i całym domowym sprzętem RTV.

Wobec tego połączenie dużego salonowego głośnika i Apple TV wydaje się być bardzo ciekawym pomysłem o dużym potencjale rynkowym. Zastanówmy się: główna jednostka, czyli swoiste połączenie soundbara z subwooferem, stałaby na szafce RTV pod telewizorem. Jednocześnie obsługiwałaby Apple TV, a do tego najpewniej zapewniałaby wsparcie głosowej obsługi przez Siri. Do tego zestaw można byłoby rozbudować o satelitki w postaci niewielkich głośników HomePod mini, które nie nie muszę mieć wbudowanego Apple TV, ale połączą się w jeden system z głównym głośnikiem.

Proste, efektywne i z potencjałem na rozwój o kolejne urządzenia. Jeśli ktoś kupi ten pomysł, pewnie za jakiś czas skusi się na dokupienie kolejnych głośników, a tym samym okopie się w ekosystemie jeszcze głębiej. Apple przecież kocha takie rozwiązania.

Mówi się też o hybrydzie HomePoda z iPadem.

Amazon Echo Show

Raport Bloomberga mówi też o wewnętrznych testach urządzenia, które miałoby być domowym asystentem. Nie byłaby to zupełna nowość na rynku, bo podobne rozwiązania ma zarówno Google jak i Amazon w swojej serii Echo. Inteligentne głośniki z ekranami nie są przesadnym rynkowym hitem, ale być może Apple widzi w nich potencjał.

Kiedy takie produkty Apple'a mogą zadebiutować? Być może jeszcze w kwietniu.

Asystentka głosowa Siri zdradziła, że najbliższa konferencje Apple odbędzie się już 20 kwietnia. Od jakiegoś czasu krążą plotki, że zobaczymy na niej nowe iPady Pro. Kto wie, być może Apple będzie na niej gotowy z pokazaniem nowego sprzętu z segmentu smart-home. Wszystko okaże się już za tydzień.