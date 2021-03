Spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia. Udział w nim jest obowiązkowy. Na szczęście nie trzeba będzie wychodzić z domu – swój wpis będzie można wypełnić online, będzie też na to sporo czasu.

Spis powszechny potrwa do 30 czerwca. To procedura, która po raz pierwszy została uruchomiona w naszym kraju w 1921 r. i od tego czasu jest przeprowadzana co dekadę. Informacje zebrane przez Narodowy Spis Powszechny mają na celu zrozumienie przez władze sytuacji, w jakiej znajdują się obywatele oraz – przynajmniej teoretycznie – mają być przyczynkiem do opracowywania strategii i programów rozwojowych na skalę krajową i samorządową.

Według ustawy o narodowym spisie powszechnym (Dz. U. 2019 poz. 1775) udział w spisie jest obowiązkowy. Buntownikom odmawiającym dzielenia się informacjami z władzą grozi kara grzywny. Na szczęście sama procedura poddania się spisowi ma być łatwa i wygodna. Informacje o Spisie będą emitowane przez ogólnopolskie media – przewidziano ponad 200 godz. spotów informacyjnych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przez Internet.

Poddać się Spisowi będzie można na trzy sposoby. Po pierwsze, można się udać do dowolnego urzędu statystycznego, wojewódzkiego, miasta bądź gminy i tam dopełnić formalności. Po drugie, będzie to można zrobić przez telefon, dzwoniąc pod numer +48 22 279 99 99. Jestem jednak przekonany, że większość wybierze aplikację, jaka będzie dostępna pod adresem spis.gov.pl.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia przy tym, że zbierane dane są chronione na wszelkie przewidziane prawnie sposoby, a każdy pracownik statystyki publicznej ślubuje przestrzeganie tajemnicy statystycznej. Pozostaje przyjąć te zapewnienia za dobrą monetę – zresztą wyjścia innego nie mamy, bo udział jest niezmiennie obowiązkowy – czemu bliżej przyjrzał się Bizblog.