Xbox doczekał się oficjalnego zestawu słuchawkowego. I nawet nie jest drogi

Po absurdalnie drogich Surface Headphones spodziewaliśmy się, że bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox również będzie niemałym wydatkiem. Na szczęście pierwszy oficjalny headset będzie w zasięgu większej części graczy.

Do tej pory kupując zestaw słuchawkowy do konsol Xbox musieliśmy szukać odpowiedniego zestawu u innych producentów. Mogliśmy wybierać pomiędzy producentami oferującymi modele z certyfikatami zgodności z Xboxem i pozostałymi – bo wspomniany certyfikat nie był wymagany, by dany zestaw działał z konsolą.

Dziś jednak Microsoft zapowiedział pierwszy oficjalny zestaw słuchawkowy marki Xbox. Nie ma przesadnie kreatywnej nazwy – to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox. Na szczęście nie jest przesadnie drogi, bowiem zapłacimy za niego 450 zł.

Można już zamawiać oficjalny bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox.

Zestaw będzie zgodny z konsolami Xbox Series, Xbox One oraz z urządzeniami z Windowsem 10. Transmisja dźwięku realizowana jest przez protokół Xbox Wireless, a jeżeli ten nie jest dostępny, przez Bluetooth 4.2 za pomocą kodeka SBC. Pałąk zestawu to stalowa opasa otoczona piankową wyściółką, a owalne nauszniki pokryte są poliuretanem oraz wspomnianą wyściółką. Podwójny mikrofon umieszczony jest na elastycznym pałąku z LED, który sygnalizuje, że ten jest włączony.

W zestawie słuchawkowym zainstalowano 40-milimetrowe przetworniki składające się z membrany z kompozytu papierowego oraz magnesu neodymowego. Ich impedancja wynosi 32 omy, a pasmo przenoszenia 20 – 20 000 Hz. Dodatkowo bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox wyposażony jest w fizyczne przyciski do zasilania i parowania, pokrętło regulacji równowagi między głośnością dźwięków z gry a głośnością rozmów głosowych (lewy nausznik) i pokrętło regulacji głośności (prawy nausznik).

Wbudowany akumulator litowo-jonowy ma zapewnić do 15 godzin pracy na jednym ładowaniu. Ponoć 30 minut ładowania pozwala uzyskać cztery godziny czasu pracy na akumulatorze, a całkowite naładowanie ma zajmować około trzech godzin. Zestaw waży 312 g i obsługuje Windows Sonic, Dolby Atmos oraz DTS Headphone:X. Za pomocą aplikacji Akcesoria Xbox możemy dodatkowo regulować dźwięk korektorem graficznym, włączyć wzmocnienie niskich tonów, automatyczne wyciszanie oraz regulować jasność LED-a i czułość mikrofonu.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox jest już dostępny w przedsprzedaży. W sklepach pojawi się 16 marca.