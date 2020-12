Trwa czas wybierania świątecznych prezentów dla najbliższych. Jeżeli chcemy obdarować miłośnika nowych technologii, jednym z miejsc, które warto odwiedzić z myślą o inspiracji, jest sklep Huawei.pl. Właśnie ruszyły w nim liczne promocje na gadżety i akcesoria, takie jak głośniki, słuchawki czy inteligentne zegarki.

W promocji Najlepsze na święta, najlepsze dla bliskich zostały przecenione nie tylko telefony oraz komputery Huawei, ale także masa akcesoriów i gadżetów znanego producenta. Wśród produktów objętych promocją znalazły się również takie, które nadają się jako uniwersalny świąteczny prezent pod choinkę dla każdego fana technologii: słuchawki, głośniki czy inteligentne zegarki.

Inteligentny zegarek to coraz powszechniejszy - a do tego niezwykle praktyczny - prezent.

Huawei Watch Fit to smartwatch działający do 10 dni na jednym ładowaniu akumulatora. Chciałbym, żeby mój inteligentny zegarek również tyle wytrzymywał. Działając ponad tydzień z dala od ładowarki, Watch Fit wyświetla treści na wielkim ekranie AMOLED, informując o powiadomieniach, wiadomościach i połączeniach telefonicznych ze smartfonu. Z poziomu ekranu możemy także sterować odtwarzaczem muzyki, aparatem czy budzikiem.







Zegarek dba o zdrowie użytkowników, stale monitorując tętno, a także mierząc poziom natlenienia krwi. Watch Fita wyróżnia baza 44 ćwiczeń wraz z animacjami podglądowymi. Zegarek mierzy do tego wyniki z ponad 90 dyscyplin sportowych oraz aktywności fizycznych - od rozciągania po pływanie. Wodoodporny watch posiada także własnego asystenta motywującego do ruchu, a nawet monitor snu i stresu.

rekomendowana cena sprzedaży: 499 zł

rekomendowana cena sprzedaży w promocji świątecznej: 399 zł

Huawei Watch GT 2 Pro to z kolei inteligentny zegarek z półki premium, teraz tańszy aż o 300 zł. Wielka zaletą tego modelu jest jego design, nawiązujący do tradycyjnych męskich zegarków na nadgarstek. Szafirowa tarcza i tytanowa ramka nadają urządzeniu klasycznego wylądu. Do tego producent deklaruje, że zegarek będzie działał aż dwa tygodnie na jednym ładowaniu.







GT 2 Pro to analityczny potwór, jeśli chodzi o ruch i zdrowie. Zegarek mierzy dane dla ponad 100 aktywności. Do tego posiada zaawansowane programy asystujące dla części dyscyplin. Przykładowo, gdy zakładamy GT 2 Pro podczas jazdy na nartach, zegarek gromadzi informacje nie tylko o pokonanej trasie czy tętnie, ale nawet średnim i maksymalnym nachyleniu oraz uzyskanych prędkościach. Zegarek dokonuje także pomiarów pułapu tlenowego.

rekomendowana cena sprzedaży: 1399 zł

rekomendowana cena sprzedaży w promocji świątecznej: 1099 zł

Bezpiecznym, pewnym prezentem zawsze są słuchawki. Teraz bezprzewodowe i w etui.

Huawei FreeBuds 3i to solidne słuchawki z opłacalnej półki cenowej, które nie straszą tandetą. Bezprzewodowe douszne pchełki odtwarzają muzykę przez 3,5 godziny. Ich żywotność przedłuża etui ładujące, za sprawą którego nie musimy podłączać zestawu do ładowarki przez ponad 14 godzin. Właśnie dzięki tak wygodnemu rozwiązaniu słuchawki z etui stały się niezwykle popularnym prezentem.

Wyróżnikiem Huawei FreeBuds 3i jest aktywna redukcja szumów, dzięki której wyraźniej słyszymy ulubioną muzykę, jednocześnie lepiej odcinając się od hałasów otoczenia. Słuchawki oferują do tego system szybkiego pierwszego parowania ze smartfonem - wystarczy otworzyć klapę etui. FreeBudsy 3i są także praktyczne; po wyjęciu ich z uszu same przestają grać, oszczędzając w ten sposób energię.

rekomendowana cena sprzedaży: 449 zł

rekomendowana cena sprzedaży w promocji świątecznej: 349 zł

Huawei FreeBuds Pro to bezprzewodowe pchełki z etui ładującym z wyższej półki. Wersja Pro została nafaszerowana nową technologią. Dzięki niej aktywna redukcja szumów jest jeszcze skuteczniejsza, inteligentnie dopasowując się do otoczenia. Przykładowo, podczas lotu samolotem wytłumienie jest maksymalne, zwiększając komfort podróży. Z kolei podczas spaceru słuchawki mogą przepuszczać ludzką mowę, abyśmy słyszeli, gdy ktoś coś do nas mówi.







Bezprzewodowe połączenie we FreeBudsach Pro jest dodatkowo wzmocnione dzięki dwóm antenom, co pozwala maksymalnie niwelować zakłócenia. Maksymalnie dobre jest także działanie na jednym ładowaniu: do 7 godzin nieustannego grania pchełek i do 30 godzin bez ładowarki, dzięki etui. Warto dodać, że Huawei FreeBuds Pro mogą być jednocześnie sparowane z dwoma urządzeniami, a użytkownik ma możliwość błyskawicznego przechodzenia między źródłami dźwięku. Smartfon i telewizor w salonie? Żaden problem.

rekomendowana cena sprzedaży: 849 zł

rekomendowana cena sprzedaży w promocji świątecznej: 799 zł

Może bezprzewodowy głośnik? Nie tylko pod prysznic, ale jako obietnica lepszych czasów przed nami.

Mój bezprzewodowy głośnik na dobre zagościł w łazience, towarzysząc domownikom podczas kąpieli, pryszniców czy malowania twarzy. Od znanych kawałków muzycznych śpiewanych w kabinie prysznicowej po najnowsze odcinki podcastów, każdy znajduje zastosowanie dla siebie. Pamiętam jednak czasy, gdy ten sam głośnik był obowiązkowym elementem podczas wycieczek rowerowych. Tęsknię do tych pikników nad rzeką, w czasach sprzed pandemii. Wiem też, że kiedyś na pewno powrócą.







Taki symbol pozytywnego myślenia o przyszłości, połączony z praktycznym wykorzystaniem już teraz, to niezły pomysł na prezent. Tutaj pojawia się promocja na topowy głośnik Huawei Sound X z dwoma subwooferami 60W, sześcioma wbudowanymi głośnikami 30W oraz dźwiękiem 360 stopni. Urządzenie jest teraz tańsze o 200 zł, oferując niezwykle wysoką jakość muzyki z certyfikatem Hi-Res gwarantującym wykorzystanie bezstratnych formatów audio.

rekomendowana cena sprzedaży: 1399 zł

rekomendowana cena sprzedaży w promocji świątecznej: 1199 zł

Gdyby tak to wszystko połączyć na wyższym poziomie, czyli Huawei Share w praktyce.

Powyższe produkty łączy nie tylko to, że to dobre sprzęty w swojej klasie cenowej. Wyjątkowym łącznikiem między nowoczesnymi gadżetami jest technologia Huawei Share. To rozwiązanie, za sprawą którego Huawei wyszedł na prowadzenie pod względem zunifikowanego ekosystemu w środowisku Androida. System, dzięki któremu współpraca wielu urządzeń jest tak łatwa jak… przybliżenie ich do siebie.

Weźmy wcześniej wspomniany głośnik bezprzewodowy. Wystarczy przyłożyć smartfon Huawei na odległość kilku centymetrów, aby ten od razu zaczął grać utwór wybrany na telefonie. Bez żadnego parowania. Bez żadnego łączenia. Ot tak po prostu. Dzięki Huawei Share błyskawicznie połączymy słuchawki z telefonem Huawei, a także inteligentny zegarek tego producenta. Inne firmy próbują oferować podobne rozwiązanie, ale Huawei Share to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy ekosystem wielu urządzeń skupiony wokół systemów Windows i Android.

* Materiał powstał we współpracy z marką Huawei.