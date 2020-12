Sposób na porządek w samochodzie. Oto Baseus Deluxe - świetny organizer

Wielu posiadaczy samochodów narzeka na brak sensownej przestrzeni na kubek z napojem czy najpotrzebniejsze drobnostki. Organizer samochodowy Baseus Deluxe ten problem rozwiązuje.

Baseus Deluxe to wykonany z lekkiego metalu organizer samochodowy, który kryje kilka interesujących niespodzianek.

Umieszczamy go we wnęce między fotelem a tunelem środkowym, zyskując sporo miejsca na dokumenty, gumę do żucia, chusteczki, telefon, okulary itp.

Montaż jest banalnie prosty – po prostu wsuwamy go w wolne miejsce.

Nie musimy się przy tym przejmować, że utrudni on dostęp do uchwytu pasów bezpieczeństwa – miejsca powinno wystarczyć z kilkunastocentymetrowym zapasem.

Organizer wykonany jest z miękkiego, przyjemnego w dotyku materiału, dzięki któremu nasze fotele i konsola środkowa nie uszkodzą się podczas montażu i eksploatacji. Metalowa obudowa, odporna na korozję zapewnia przyjemny dla oka wygląd komponujący się z wnętrzem auta. Wymiary Baseusa Deluxe to 196 na 145 na 70 mm.

Baseus Deluxe - funkcje

Pierwszą i bardzo istotną niespodzianką jest fakt, że po wysunięciu przedniej części organizera, zyskujemy uchwyt na kubek, puszkę napoju lub niewielki termos. Jeżeli z niego nie korzystamy, możemy go wsunąć z powrotem. Wygodne i sensownie rozwiązane, bo korzystamy z uchwytu tylko wtedy, gdy go potrzebujemy, nie marnując cennej przestrzeni. Uchwyt wykończony jest silikonem mającym właściwości antypoślizgowe i pozwalającym utrzymać czystość w newralgicznym miejscu.

Druga bardzo przydatna funkcja to 2 wejścia USB typu A (prąd 5V/2A). Możemy do nich podłączyć telefon, nawigację lub inne urządzenie elektroniczne. Sam organizer łączymy za pomocą kabla z naszym gniazdem USB w aucie, a jeżeli takowego nie posiadamy za pośrednictwem przejściówki do gniazdka zapalniczki 12V.

Baseus Deluxe – czy warto kupić?

Jeżeli borykamy się z deficytem miejsca na drobne przedmioty niezbędne w samochodzie, a po każdym zakupie kawy narzekamy na brak uchwytu na kubek, Baseus Deluxe staje się doskonałym wyborem. Jego zaletą jest niewygórowana cena i dobra jakość wykonania. Za 69 zł zł nabędziemy organizer, który posłuży nam na lata. Baseus Deluxe kupisz w Sklepie Spider's Web.