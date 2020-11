Dzięki nowej funkcji aplikacji InPost Mobile nie trzeba już naklejać etykiet na paczki. Wysyłane za pomocą Paczkomatów przesyłki można całkowicie obsłużyć i opłacić z poziomu telefonu.

Otwieramy Paczkomat InPost telefonem, umieszczamy paczkę, uzyskujemy QR kod lub kod nadania w aplikacji InPostu, opłacamy przesyłkę BLIK-iem (z czasem mają dojść inne formy płatności) i już. Paczka nadana. Nie musimy martwić się wypełnianiem czegokolwiek, naklejaniem etykiet czy podobnymi niedogodnościami.

Jedyne, co musimy wiedzieć z tych takich bardziej skomplikowanych rzeczy – poza adresem odbiorcy – jest gabaryt paczki. W aplikacji będziemy musieli bowiem go określić, od niego zależeć będzie cena wysyłki. Gabaryt A to 8 x 38 x 64 cm (do 25 kg), B to 19 x 38 x 64 cm (do 25 kg), C to 41 x 38 x 64 cm (do 25 kg).

Nadawanie paczki z InPost Mobile bez etykiet – jak to działa?

Po wybraniu gabarytu, wskazania adresu doręczenia bądź Paczkomatu wskazanego przez odbiorcę i opłaceniu BLIK-iem wysyłki uzyskujemy kod nadania i kod QR – zarówno w interfejsie aplikacji, jak i na połączone z usługą konto mailowe. Służy on do wprowadzenia go do Paczkomatu oraz późniejszego śledzenia przesyłki.

W nieodległej przyszłości do InPost Mobile mają być dodane nowe formy płatności. Na razie jest tylko BLIK. Możemy niedługo spodziewać się jednak płatności kartą, szybkimi przelewami i Google Pay oraz Apple Pay.

Od niedawna do Paczkomatów można zamawiać przesyłki ze sklepu Amazon. Pojawiła się też usługa weekendowych nadań.