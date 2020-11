Jest takie powiedzenie, że jedno zdjęcie warte jest tysiąc słów - mówi więcej o świecie niż cały artykuł. Przez wiele lat powtarzali to fotoreporterzy, którzy wyrażali swoją wiarę w siłę fotografii. Parafrazując te słowa, mogę stwierdzić, że jedno krótkie zdanie w ustach ciekawej osoby – może to być dowolny lider, polityk, właściciel firmy – jest w stanie wywołać silniejszą refleksję niż cała książka napisana przez nijakiego autora.

Krótka, ale mądra lub przenikliwa opinia może błyskawicznie uświadomić nam pewne mechanizmy rządzące światem. Dotyczy to również świata technologii. Dlatego wybrałem kilka cytatów znanych osób, które wywarły na mnie wrażenie. Pokazują one całe spektrum problemów współczesności, chociaż czasem składają się zaledwie z kilku linijek.

We're already cyborgs. Your phone and your computer are extensions of you, but the interface is through finger movements or speech, which are very slow.



(Już jesteśmy cyborgami. Twój telefon i komputer są twoim przedłużeniem, chociaż interfejs wymaga użycia ruchów palców lub mowy, które są bardzo wolne.)

Mając takie zdecydowane opinie o naszym egzystencjalnym statusie, Elon Musk prędzej czy później musiał wpaść na pomysł firmy, która zajmowałaby się badaniem możliwości podłączenia naszego mózgu do komputera. Firma Neuralink działa, a jej założyciel zapowiada przełomowe dokonania, jak chociażby poruszanie sztucznymi kończynami za pomocą bezpośrednich impulsów mózgowych.

Zgadzam się z jego opinią – cyborgizacja ludzkiej istoty postępuje, a smartfony stały się częścią nas samych. Skoro nie jesteśmy w stanie bez nich funkcjonować, to dlaczego nie próbować wszczepić ich do naszego ciała w postaci implantu? Czy technologia obecna pod ludzką skórą jest rzeczywiście bardziej przerażająca od technologii, która spoczywa w naszej dłoni kilkanaście godzin na dobę?

The advance of technology is based on making it fit in so that you don't really even notice it, so it's part of everyday life.



(Postęp technologii polega na dostosowaniu jej tak, abyś nawet jej nie zauważał i tak by mogła stać się częścią codziennego życia.)

To proste, wręcz oczywiste stwierdzenie kryje sporo przenikliwości. Pojawienie się komputerów, a potem komputerów osobistych oznaczało olbrzymi przełom w technologicznej historii ludzkości. Czy nie jest jednak czasem tak, że prawdziwy przełom i dużo większe konsekwencje dla całej cywilizacji - technologii, obyczajów, komunikacji - niesie smartfon? Urządzenie, które nie ma dla nas jakiejś niezwykłej magii, umożliwia działania niedostępne wielu pecetom starego typu.

To właśnie smartfon imponuje dzisiaj wielofunkcyjnością, wygodą użycia i niemal nieograniczoną zdolnością do obsługi wielu różnorodnych aplikacji. Stał się przy tym zwyczajny, niemal „przeźroczysty”. A więc i doskonale dostosowany do naszego życia. Połączył nas z technologią tak mocno, jak żaden inny sprzęt cyfrowy w historii. Oto prawdziwy postęp technologiczny, o którym mówił Bill Gates.

We're at a point now where we've built AI tools to detect when terrorists are trying to spread content, and 99 percent of the terrorist content that we take down, our systems flag before any human sees them or flags them for us.



(Stworzyliśmy już narzędzia do wykrywania treści rozprzestrzenianych przez terrorystów, 99 proc. z nich wykrywamy i usuwamy zanim zobaczy lub zgłosi je jakikolwiek użytkownik.)

Podobno sztuczna inteligencja była wykorzystywana w trakcie przygotowań do wykrycia i likwidacji Osamy Bin Ladena. Można założyć w dobrej wierze, że Facebook rzeczywiście neutralizuje aktywność terrorystyczną na tym portalu.

Ale właściwie skąd my – jego przeciętni użytkownicy mamy o tym wiedzieć? Jeśli nawet byłaby to prawda, to dlaczego Mark Zuckerberg tak selektywnie podchodzi do walki z toksycznymi przekazami i zachowaniami użytkowników? Terroryści - nie, polityczne fejki i manipulacja - tak? Czy ktoś z nas wie, jakie treści na portalach społecznościowych znikają, ile ciekawych opinii nie przedostaje się do szerszej publiczności? „Czyściciele internetu”, którzy dbają o to, by nie dopuszczać przekazów propagujących nienawiść, pornografię, przemoc – kim są? A raczej kim są ich zwierzchnicy i jakimi zasadami się kierują?

Syndrom black box jest faktem – nie znamy zasad, którymi kierują się w swoich wyborach algorytmy, które dobierają treści wyświetlane nam na naszych profilach. Jeśli weźmiemy pod uwagę również to, że technologia staje się coraz bardziej upolityczniana, to mamy obraz całości – chaosu wartości i procesów zachodzących w naszym cyfrowym świecie.

Andrew Ng

Just as the Industrial Revolution freed up a lot of humanity from physical drudgery I think AI has the potential to free up humanity from a lot of the mental drudgery.



(Myślę, że tak jak rewolucja przemysłowa uwolniła ludzkość od katorgi fizycznej, tak Sztuczna Inteligencja może uwolnić ludzkość od katorgi umysłowej).

Andrew Ng pracujący m.in. dla Google Brain i Badoo, jest jednym z największych optymistów, jeśli chodzi o postrzeganie roli technologii w naszym życiu. Przy każdej możliwej okazji podkreśla swoją wiarę w postęp i coraz lepszą przyszłość. Technologia Sztucznej Inteligencji stwarza według niego obietnicę lepszego życia, sprawniejszego mózgu, silniejszej psychiki i lepiej funkcjonujących społeczeństw. Jest przełomem większym niż rewolucja przemysłowa.

Niełatwo o przykłady innych osób i poglądów, które byłyby tak bardzo optymistyczne, które wyrażałaby tyle wiary zarówno w technologię, cywilizację, jak i możliwości ludzkiego umysłu. Przez swoją odmienność, ale i intelektualną konsekwencję, postawa taka może fascynować.

Success in creating AI would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last, unless we learn how to avoid the risks.



(Sukces w tworzeniu Sztucznej Inteligencji może być największym wydarzeniem w historii ludzkości. Niestety może być również wydarzeniem ostatnim, chyba że nauczymy się, jak unikać ryzyka.)

Krótkie zdanie jednego z najbardziej znanych fizyków ostatnich dekad przenika trzeźwość, świadomość przełomu, jakiego doświadczamy, a zarazem i troska. Hawking nie kwestionował tego, że inteligentne technologie mogą uczynić dla nas wiele dobrego, ale przestrzegał przed utratą kontroli nad nimi. Ale czym miałoby być unikanie ryzyka, o którym mówi Hawking w tym zdaniu? Czy możliwe jest jakieś samoograniczenie ludzkości w rozwijaniu technologii? Czy pewnych rzeczy nie należy próbować?

Wydaje się, że z roku na rok przekraczamy kolejne granice zarówno w używaniu technologii w codziennym życiu, jak i w decyzji o kolejnych eksperymentach – chodzi o genetykę, biotechnologię, militaria czy dążenia transhumanistycznie zorientowanych naukowców. Instytucje międzynarodowe wskazują na możliwe ryzyka, nazywają je też inni liderzy. Czy możliwe jest przyjęcie postawy, która umożliwiłaby nam rozpoznanie, czego nie należy robić, a co jest dopuszczalne? Stworzenie globalnego ruchu o wspólnym, etycznym mianowniku jest bardzo trudne.

Head of Services CEE, Microsoft. Kieruje usługami Microsoft w 36 krajach, ich zakres obejmuje doradztwo biznesowe i konsulting technologiczny, w szczególności w takich obszarach jak big data i sztuczna inteligencja, aplikacje biznesowe, cybersecurity, usługi premium oraz cloud. Poprzednio jaklo Vice President Digital McKinsey odpowiedzialny za region CEE oraz usługi łączące doradztwo strategiczne i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Od kompleksowej transformacji cyfrowej przez szybkie wdrożenia aplikacji biznesowych, rozwiązania i analizy big data, biznesowe zastosowania sztucznej inteligencji po rozwiązania blockchain i IoT. Wcześniej Norbert pełnił funkcję Prezesa Zarządu i CEO Atos Polska, był również szefem ABC Data S.A. oraz Prezesem Zarządu i CEO Sygnity S.A. Poprzednio również pracował w firmie McKinsey jako partner, był dyrektorem działu usług doradczych, oraz rozwoju biznesu firmy Oracle.



Pasją Norberta są najnowsze technologie robotyzacja, zastosowania sztucznej inteligencji, blockchain, VR i AR, Internet Rzeczy, oraz ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Więcej na ten temat można przeczytać na blogu Norberta.