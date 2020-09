3 interakcji

Od 28 września do 4 października trwa Smart! Week na Allegro. To tydzień promocji, podczas którego kupimy taniej produkty każdej z kategorii dostępnych na największej platformie handlowej w Polsce.

To już kolejna edycja akcji Smart! Week. W jej ramach przeceniono tysiące produktów wszystkich kategorii. Taniej kupimy więc nie tylko konsole i smartfony, ale również artykuły gospodarstwa domowego, chemię domową, kosmetyki, ubrania, zabawki i wiele innych.

Co zrobić, by skorzystać z promocji podczas Smart! Week?

Przede wszystkim należy być uczestnikiem programu Allegro Smart! Jeżeli jeszcze nie przystąpiliśmy do programu, nic straconego. W tym celu wystarczy wejść na stronę allegro.pl/smart i wybrać jeden z planów. Do wyboru mamy wariant roczny za 49 zł za rok oraz miesięczny za 8,99 zł na miesiąc.

Po dokonaniu wyboru logujemy się do naszego konta Allegro, dokonujemy opłaty i możemy cieszyć się promocjami podczas Smart! Weeku, a także darmowymi dostawami do 25 tys. punktów odbioru na terenie całego kraju (jeżeli na zakupy u jednego sprzedawcy wydamy więcej niż 40 zł) lub za pośrednictwem kuriera do domu (przy zakupach powyżej 100 zł u jednego sprzedawcy).

Jestem już uczestnikiem programu Allegro Smart!, jakie promocje na mnie czekają?

Podczas Smart! Weeku czekają na nas dwa rodzaje promocji. Najatrakcyjniejsze rabaty, sięgające 70 proc. znajdziemy wśród Limitowanych ofert Smart! Week. Będą się one pojawiać każdego dnia o różnych porach na stronie allegro.pl/kampania/smartweek.

Na początku Smart! Weeku, czyli 28 września, możemy kupić PlayStation 4 Slim 500 GB za 899 zł, wideorejestrator Garmin Dash Cam Mini za 249 zł, pada DualShock do PlayStation 4 za 179 zł. W ofercie na ten dzień znajdą się też alkomat elektrochemiczny CA 9000 za 179 zł oraz produkty chemii domowej (np. kapsułki do zmywania Fairy i żel do prania Persil).

W kolejnych dniach festiwalu promocji czekają na nas zniżki na takie produkty jak smartfony Xiaomi Mi note 10 lite 128GB i Redmi Note 9 Pro 6/128GB, telewizory Samsung 55tu7172, 55Q60 i 43TU7072, laptop Asus D543MA-DM785 4GB DDR4 256GB SSD, opaska Xiaomi Mi Band 4, urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet IA 3790, głośnik JBL FLIP 5, dysk SSD GOODRAM CX400 512GB, kamera samochodowa Mio C330, zegarki Casio G-Shock itp.

Wymieniam tylko niektóre produkty, które pojawią się atrakcyjnych promocjach. Wybrałem te najbliższe tematyce Spider's Web, ale warto pamiętać, że wśród przecenionych towarów znajdą się również plecaki, ubrania, kosmetyki, małe AGD i wiele, wiele innych.

W jaki sposób upolować Limitowane oferty Smart! Week.

Jak już wspomniałem, Limitowane oferty będą pojawiać się codziennie o różnych godzinach. Dlatego warto zaglądać na stronę allegro.pl/kampania/smartweek.

Allegro pomyślało też o ułatwieniu klientom polowania. Kilka godzin przed startem oferty będzie można dodać dany produkt do obserwowanych. Dzięki temu o początku sprzedaży zostaniemy powiadomieni mailem lub w aplikacji Allegro na 20 minut przed czasem. Żeby obserwować ofertę, wystarczy kliknąć gwiazdkę z napisem „Obserwuj” w prawym górnym rogu strony produktu.

Na uczestników programu Allegro Smart! czekają też oferty nielimitowane

Dla tych, którzy nie chcą polować na promocje, czekają nielimitowane oferty Smart! Week. Te produkty będą dostępne podczas całego okresu trwania akcji lub do wyczerpania zapasów. Znajdziemy je również na stronie akcji allegro.pl/kampania/smartweek.



Tekst powstał we współpracy z Allegro.