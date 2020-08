Dla wielu z was mam dobre wieści. YouTube skończy ze spamowaniem naszych skrzynek pocztowych informacjami o nowych filmach z naszych subskrypcji. Ja akurat żałuję – dla mnie to był ważny element.

E-mail? Powiadomienia i newslettery wysyłane drogą mailową? Tego raczej się już nie używa. Nowoczesny internauta coraz rzadziej korzysta z maila, często traktując go głównie jako formę wysyłania komunikacji firmowej lub urzędowej. Jest jednak na świecie jeszcze kilkoro boomerów – w tym autor niniejszego newsa – który maila traktuje tak, jak byśmy żyli na początku ubiegłej dekady, albo i jeszcze wcześniej.

E-mail to, między innymi, jedno z moich podstawowych narzędzi do obsługi YouTube’a. Starannie przez lata ustawiałem sobie które kanały mają mnie sporadycznie powiadamiać o nowych treściach, które zaś o każdym nowym klipie. Dzięki temu mam łatwy i czytelny wgląd w to, czy dany twórca wrzucił na kanał coś dla mnie ciekawego. Mailowe powiadomienia są łatwe w przeglądaniu i porządkowaniu, a dzięki nim niczego nie przegapiam.

Będę musiał wymyślić coś nowego. YouTube wyłączy powiadomienia mailowe o nowych filmach.

Już w najbliższy czwartek skrzynka nadawcza YouTube’a przestanie rozsyłać maile o nowych filmach na YouTube. Jak argumentuje usługodawca, według jego badań mniej niż 0,1 proc. rozsyłanej w ten sposób korespondencji było otwieranej przez odbiorców. Co więcej, większość internautów – jak twierdzi YouTube – skarżyła się na wspomniane powiadomienia, twierdząc, że tylko zaśmiecają im pocztę.

Od 13 sierpnia będziemy powiadamiani (jeśli sobie zażyczymy mieć rzeczone powiadomienia) wyłącznie przez notyfikacje z aplikacji na iOS-a i Androida oraz tych wysyłanych przez aplikację webową. Moim zdaniem to błąd – panel powiadomień wewnątrz usługi jest w mojej ocenie bardzo nieczytelny. No ale wyraźnie jestem w mniejszości, czego dowodzi telemetria YouTube’a. Będę tęsknił. I prawdopodobnie przegapiał sporo treści.