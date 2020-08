Twórca pierwszych gier Fallout. Postapokaliptyczne RPG z klasycznym systemem turowym. Nowoczesna oprawa graficzna i budżet od Microsoftu. Panie i panowie, oto Wasteland 3.

Na tę grę czekałem bardzo długo. Nie jest to widowiskowy hit pokroju Uncharted, GTA, Gears czy God of War – ale jakoś ekscytuję się tym nieco bardziej. Wasteland 3 to bowiem gra RPG (uwielbiam) w świecie fantasy (uwielbiam) z walką w systemie turowym (uwielbiam!) stworzona przez studio inXile, prowadzone przez legendarnego Briana Fargo – projektanta ubóstwianych przeze mnie pierwszych Falloutów.

Jakby tego było mało, w toku produkcji Wasteland 3 studio inXile zostało przejęte przez Xbox Game Studios. To niestety oznacza, że to będzie ostatnia gra studia, jaka pojawi się na PlayStation. Ale w zamian na jej produkcje Microsoft przeznaczył spory budżet, a Wasteland 3 już w dniu premiery dostępny jest bez dalszych opłat w usłudze Xbox Game Pass. Również w streamingu na telefony – gdzie jak mało która gra powinien się sprawdzić doskonale.

Wasteland 3 już dziś. Gra dostępna jest na Xbox One, PlayStation 4, PC i… na Androida, w formie streamingu Xbox Game Pass.

Odpowiedzialne za grę studio chwali się, że jej dzieło zapewni nam grubo ponad sto godzin niepowtarzalnej, wypełnionej zagadkami, akcją i specyficznym połączeniem mroku i humoru zabawy. Produkcja przenosi nas w odległą o setki lat przyszłość, w której świat został zniszczony przez wojnę jądrową. Będziemy przemierzać zniszczone Kolorado, próbując stworzyć bezpieczne szlaki handlowe dla naszej społeczności. Nie trzeba tłumaczyć, że nie będzie to łatwe zadanie.