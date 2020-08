The Legend of Zelda: Skyward Sword zmierza na Switcha

Potwierdzają się powoli krążące od dwóch lat plotki. W serwisie Amazon rozpoczęła się przedsprzedaż gry The Legend of Zelda: Skyward Sword w wersji na konsolę Nintendo Switch.

The Legend of Zelda jest jedną z najważniejszych serii gier w portfolio Nintendo. Najnowsza odsłona zatytułowana The Legend of Zelda: Breath of the Wild była jednym z tytułów startowych na konsoli Switch. Ponieważ sprzedała się świetnie i zdobyła liczne nagrody, nikogo nie dziwi, że doczekamy się kontynuacji. To jednak nie koniec dobrych wieści.

The Legend of Zelda: Skyward Sword wydano na 25-lecie cyklu, a w przyszłym roku Nintendo będzie świętować jego 35-lecie, więc reedycja tej gry byłaby miłym prezentem dla fanów serii. Obecność na Switchu pozwoliłaby zapoznać się z nią nowemu pokoleniu graczy, którzy konsol Wii i Wii U nigdy nie mieli.

The Legend of Zelda: Skyward Sword wydane pierwotnie na konsole Wii (2011 r.) oraz Wii U (2016 r.). pojawiło się właśnie w brytyjskiej wersji serwisu Amazon. Na karcie produktu podano cenę 69,99 funta oraz informacją o możliwości składaniu zamówień przedpremierowych. Data premiery nie została jednak podana.

Nie mamy jednak pełnej pewności, że switch-wy port The Legend of Zelda: Skyward Sword faktycznie powstanie.

Trzeba pamietać, że Nintendo nie ogłosiło jeszcze oficjalnie, że pracuje nad The Legend of Zelda: Skyward Sword w wersji na Switcha. Dwa lata temu dementowano zresztą plotki na ten temat, ale dwa lata to szmat czasu.

Możliwe oczywiście, że pojawienie się gry w przedsprzedaży to zwykły błąd, ale nie jest wykluczone, że Nintendo albo udawało, że nad tym portem nie pracuje, albo… zmieniło plany. Czy tak było faktycznie, dowiemy się już w przyszłym roku.

Jedno jest pewne — liczba gier z serii The Legend of Zelda w wersji na nową konsolę Nintendo się powiększa.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild to prawdziwy hit, ale na zapowiedziany już sequel możemy poczekać nawet parę lat. Na szczęście wcale nie oznacza to, że zatęsknimy za Linkiem, czyli głównym bohaterem tej serii. Oprócz najnowszej odsłony na nowej konsoli Nintendo można zagrać już w cztery inne gry z tego cyklu.

Na konsoli Nintendo Switch w ramach emulatora gier z platformy SNES dostępne są już pierwsze trzy odsłony serii, czyli The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link i The Legend of Zelda: A Link to the Past, które wydano pierwotnie odpowiednio w latach 1986, 1987 i 1991.

Na tym jednak nie koniec. W wersji na Switcha dostępny jest uroczy Remaster gry The Legend of Zelda: Link’s Awakening z 1993 r.