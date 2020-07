Smartfony Galaxy za udział w wyborach. Tak się bawią w Białymstoku

Aktywizacja wyborców ma różne oblicza. Raz za najwyższą frekwencję w gminie wygrywa się nowiutki wóz strażacki, innym razem drzewa dla całego osiedla, a jeszcze innym nowego smartfona. Tegoroczne wybory prezydenckie zapamiętam jako te osobliwe.

Władze Białegostoku nie zrobiły jednak zwykłego konkursu w stylu: pojaw się na wyborach, masz szanse, że damy dla ciebie smartfona. Zamiast tego zorganizowały konkurs fotograficzny.

Zagłosuj w Białymstoku i wygraj smartfona Samsung Galaxy A30s w konkursie fotograficznym

W konkursie trzeba zrobić od 1 do 3 zdjęć. Zdjęcia muszą być wykonane w Białymstoku podczas głosowania. Regulamin nie tłumaczy, jednak co to znaczy „zdjęcia zrobione podczas głosowania”, więc domyślam się, że sporo zależy tu od waszej inwencji twórczej. Zdjęcia, które uwiecznia, na którego kandydata zagłosowaliście, robić jednak nie trzeb – wybory w Polsce nadal pozostają tajne. Zdjęcia można przesyłać od 12 do 15 lipca na adres konkurs@um.bialystok.pl. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPG, ich rozdzielczość ma wynosić 300 dpi, a jeśli chodzi o rozmiar to ich krótszy bok ma mieć co najmniej 20 cm (2600 px). Prace oceniane będą przez komisję konkursową.

Konkurs „12 smartfonów na 12 lipca” skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Białegostoku. Aby zyskać szansę na wygraną, należy zrobić zdjęcie związane z udziałem w II turze wyborów prezydenckich, w niedzielę. Zachęcam do uczestnictwa w tej rywalizacji – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Do wygrania jest smartfon Samsunga z serii A – A30s. Miasto Białystok przygotowało 12 urządzeń dla zwycięzców. Zważywszy, że w pierwszej turze frekwencja wynosiła tam 67,1 proc. (wydano ponad 145 tys. kart do głosowania), to trzeba się będzie raczej postarać, żeby zgarnąć dla siebie smartfona.

Pełny regulamin konkursu znajdziecie tutaj. Powodzenia.