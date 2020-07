mObywatelem dostaniesz się już do PZU. Firmy z branży fitness i medycznej też chcą, żebyś się do nich tak logował

PZU jako pierwsza firma wprowadza możliwość uwierzytelniania się za pomocą aplikacji mObywatel. - Były też zaawansowane rozmowy z firmami z branży fitness i medycznej. Ale pandemia je spowolniła - mówi Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Wystarczy aplikacja mObywatel, by zalogować się i potwierdzić swoją tożsamość w systemie mojePZU.

- Klienci będą mogli pobierać e-recepty, skierowania i otrzymywać wyniki badań. Poprzez platformę mojePZU można także zgłosić szkodę, kupić m.in. polisę mieszkaniową i turystyczną, umówić się do lekarza oraz zainwestować oszczędności - tłumaczy dyrektor projektu mojePZU Konrad Grajeta.

Umowa ogłoszona dziś przez resort cyfryzacji i PZU to kolejne rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel. Do tej pory pobrało ją 1 mln 310 tys. osób. Zaś Profil Zaufany, czyli cyfrową tożsamość, ma już zainstalowane 7 mln 460 tys. dorosłych Polaków. Ewidentnie widać skok zainteresowania nimi w czasie pandemii, gdy zaczęliśy bardziej cenić zdalny dostęp do administracji.

Rośnie ochota na e-administrację

Jeszcze miesiąc temu mObywatel był pobrany 1,2 mln razy. Większy skok widać w samych PZ. Dwa lata temu milion osób mało założoną tę e-furtkę do administracji. Rok temu 4 mln, a już w lutym tego roku 5 mln.

By to zainteresowanie nie opadało, resort cyfryzacji zapewnia, że szykuje kolejne usługi, do których dostęp będzie możliwy dzięki aplikacji i Profilowi. W testach jest właśnie mPrawoJazdy. - Opinie są pozytywne, tę usługę testuje obecnie około 500 osób. Ale oczywisśie czekamy na niezbędne zmiany prawne, by pojawiła się możliwość zastąpienia tradycyjnych plastikowych dokumentów aplikacją - mówi Zagórski.

Jak działać ma nowa opcja logowania się do mojegoPZU?

Po pobraniu aplikacji mObywatel i zalogowaniu się do systemu za pomocą profilu zaufanego, otrzymujemy dostęp do mTożsamości. Kolejny krok to potwierdzenie tożsamości w mojePZU. W aplikacji mObywatel wybieramy mTożsamość, a następnie opcję „Przekaż do Instytucji”, skanując lub kopiując wygenerowany w mojePZU kod QR. W ten sposób przekazujemy swoje dane do PZU.