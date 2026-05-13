Gry Xboxa na płytach zadziałają bez napędu. Co to za czary?

Microsoft szykuje program, który pozwoli graczom przenieść swoje fizyczne gry na Xboxa do świata cyfrowego. Projekt Positron - bo tak według przecieków ma nazywać się ta inicjatywa - może okazać się jednym z najważniejszych ruchów w historii ekosystemu Xbox. I to nie tylko dla tych, którzy od dwóch dekad kolekcjonują pudełka z zielonym paskiem na grzbiecie.

Według doniesień Windows Central Positron ma umożliwić konwersję gier z płyt na cyfrowe licencje przypisane do konta. To rozwiązanie byłoby szczególnie istotne w kontekście Project Helix - nadchodzącej, w pełni cyfrowej hybrydy konsoli i PC, która według przecieków nie będzie wyposażona w napęd optyczny.

Fizyczne gry uratowane przed cyfrową przyszłością

Dla wielu graczy to może być prawdziwe wybawienie. Jeśli Positron faktycznie zadziała tak, jak sugerują przecieki, to płyty z gier na pierwszego Xboxa, Xboxa 360, Xboxa One czy Xboxa Series nie zamienią się w bezużyteczne krążki w momencie premiery Helixa.

Według źródeł, program mógłby działać na dwa sposoby. Pierwszy to jednorazowa konwersja - płyta zostaje „zdezaktywowana”, a gracz otrzymuje cyfrową licencję. Drugi to model „tymczasowego uwierzytelniania”, gdzie konsola (lub zewnętrzny napęd USB) sprawdza płytę i przyznaje dostęp do wersji cyfrowej na czas jej posiadania.

To oznaczałoby, że nawet posiadacze Xboxa Series S - a więc sprzętu bez napędu - mogliby wreszcie skorzystać ze swoich fizycznych kolekcji, o ile Microsoft pozwoli na użycie zewnętrznego napędu Blu‑ray. A w przypadku Helixa byłoby to wręcz konieczne.

Nie ma jednak co się oszukiwać - Positron może być ostatnim aktem łaski dla płyt, zanim branża definitywnie je porzuci. Rynek już dziś jest niemal całkowicie cyfrowy. PlayStation raportuje, że aż 85 proc. sprzedaży gier to wersje cyfrowe. W przypadku Nintendo fizyczne wydania potrafią kosztować więcej niż cyfrowe, co jest jasnym sygnałem, że producent woli, aby gracze kupowali wersje z e‑sklepu.

Problem, którego Microsoft nie może zignorować: nadużycia

Największym wyzwaniem będzie zabezpieczenie systemu przed nadużyciami. Jeśli gracz mógłby po prostu zeskanować płytę, otrzymać cyfrową licencję, a następnie sprzedać fizyczny egzemplarz - wydawcy dostaliby szału. Dlatego według przecieków Microsoft będzie musiał „unieważniać” licencję z płyty po konwersji lub wymagać jej okresowego uwierzytelniania przez napęd USB.

To z kolei rodzi pytania o wygodę użytkowania. Czy gracze będą musieli trzymać płyty w szufladzie „na wszelki wypadek”? Czy konwersja będzie jednorazowa i nieodwracalna? A może Microsoft wprowadzi dodatkowe opłaty, jak sugerują niektóre analizy rynku fizycznych wydań? Bo chyba nikt nie wątpi, że mało który gracz dobroczynnie zniszczy swoją płytę po konwersji do licencji cyfrowej.

Ale jednocześnie może to być symboliczny koniec pewnej epoki. Epoki półek uginających się od pudełek, wymieniania się grami ze znajomymi, kupowania używek za pół ceny. Positron może uratować nasze kolekcje - ale może też sprawić, że płyty staną się już tylko reliktem przeszłości.

Czy to dobrze? To zależy, kogo zapytasz

Dla jednych to naturalna ewolucja. Dla innych - smutny koniec fizycznej własności. W każdym razie szykuje się jedna z największych zmian w historii Xboxa. I to zmiana, która dotknie absolutnie każdego gracza - niezależnie od tego, czy ma w domu 200 pudełek, czy od lat kupuje wszystko w cyfrowej dystrybucji.

A my? My możemy tylko czekać na oficjalne potwierdzenie. I trzymać kciuki, żeby Microsoft tym razem naprawdę przemyślał każdy szczegół. Bo stawka jest wysoka - chodzi o przyszłość naszych bibliotek, naszych konsol i całego rynku gier.

Maciej Gajewski 13.05.2026 17:32

