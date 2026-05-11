Sony rozsyła ludziom wiadomości. Chodzi o GTA VI

Grand Theft Auto VI to bez wątpienia najbardziej wyczekiwana produkcja w historii elektronicznej rozrywki. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest gigantyczna, trzynastoletnia przerwa od premiery poprzedniej odsłony.

Przez ten czas rynek gier wideo przeszedł znaczącą transformację, a oczekiwania graczy urosły do ogromnych rozmiarów. Twórcy z Rockstar Games przyzwyczaili odbiorców do wyznaczania standardów w branży, dlatego zapowiedź powrotu do kultowego Vice City natychmiast rozpaliła wyobraźnię społeczności. To nie jest kolejna zwykła premiera, lecz wydarzenie o globalnej skali.

Listopadowa premiera i działania marketingowe Sony

Wiele emocji budzą kwestie związane z datą rynkowego debiutu. Firma Sony rozpoczęła już dedykowaną kampanię, wysyłając wiadomości e-mail do użytkowników PlayStation 4.

Japońska korporacja zachęca w nich do zakupu konsoli PlayStation 5, by odpowiednio przygotować się na nadchodzącą premierę. Bo tak, nowa część GTA zadebiutuje tylko na PS5 i Xboksie Series X/S. I z treści tych komunikatów wynika jasno, że Grand Theft Auto VI zadebiutuje 19 listopada 2026 r.

Działania Sony, które pewnie łączy dość spora współpraca marketingowa z Rockstar Games, wyraźnie podtrzymują zainteresowanie tematem. Z karty gry w PlayStation Store zniknęło właśnie oznaczenie o „niedawnej zapowiedzi”, co zazwyczaj zwiastuje rychłe uruchomienie zamówień przedpremierowych.

Wydawca gry, firma Take-Two Interactive, stanowczo rozwiewa wątpliwości dotyczące ewentualnych opóźnień. Podczas spotkań z inwestorami potwierdzono zaplanowany harmonogram, a prezes Strauss Zelnick wyraził duże zadowolenie z postępów prac.

Zwiastuny, przedsprzedaż i nadchodzące ogłoszenia

Szeroko zakrojona kampania promocyjna ma wystartować już tego lata. Kluczowym momentem może okazać się zaplanowane na 21 maja spotkanie inwestorów Take-Two. Analitycy rynkowi przypuszczają, że to właśnie w okolicach tego wydarzenia opublikowany zostanie trzeci oficjalny zwiastun.

O ile poprzednie materiały skupiały się na budowaniu klimatu i prezentacji świata, tym razem fani liczą na głębsze spojrzenie na mechaniki rozgrywki.

Wraz z nowymi materiałami oczekiwany jest oficjalny start przedsprzedaży. Eksperci przewidują, że za standardową edycję gry trzeba będzie zapłacić od 289 do 339 zł.

I tak, z pewnością pojawią się również wydania premium i kolekcjonerskie z fizycznymi gadżetami - GTA V pojawiło się na start z dwiema edycjami „dla bardziej zamożnych”, więc i w tym przypadku nie może być inaczej.

Wszystkie sygnały wskazują na to, że jesienią 2026 r. w ręce graczy trafi kompletne dzieło. Skoordynowane działania marketingowe to wyraźny dowód, że tym razem obejdzie się bez dotkliwych przesunięć daty premiery.

Cierpliwość społeczności była testowana przez ponad dekadę - w starym cyklu wydawniczym branży w 2026 roku gracze powinni już powoli wyczekiwać zapowiedzi siódmej części cyklu. Pozostaje liczyć na to, że produkt końcowy dowiezie jakość współmierną do lat oczekiwań.

Oliwier Nytko 11.05.2026 07:42

