Polak stworzył grę o cieśninie Ormuz. Każdy wybór oznacza czyjąś tragedię

"Każda decyzja komuś pomaga i komuś szkodzi" - opisuje rozgrywkę jej twórca. Zagrać, a raczej doświadczyć, może każdy, bo projekt działa w przeglądarce.

Adam Bednarek
bottleneck
Cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana. Ostatnio Iran pozwolił przepłynąć dwóm jednostkom. Był to masowiec płynący do Brazylii pod banderą Panamy i katarski gazowiec zmierzający do Pakistanu.

W normalnych warunkach Ormuzem płynie ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i podobny odsetek skroplonego gazu ziemnego. Z doniesień nie wynika jednak, aby sytuacja miała się prędko unormować. 

Właśnie do tych wydarzeń nawiązuje przeglądarkowa gra Bottleneck, którą stworzył Jakub Górnicki. Wcielając się w osobę koordynującą tranzyt morski decydujemy, które statki można przepuścić przez cieśninę. Jednego dnia zielone światło dostać mogą tylko trzy jednostki. 

Ropa, żywność, LNG, nawozy, konwoje wojskowe. Dwa tysiące statków czeka. Każda decyzja komuś pomaga i komuś szkodzi - opisuje Jakub Górnicki  

Jak podkreśla twórca, sterując ruchem morskim możemy zrozumieć, "jak i kogo ten konflikt dotyka". Tutaj nie ma zwycięzców, a "mówiąc o gospodarce zapominamy o ofiarach cywilnych". Przypomina to takie produkcje jak np. This War of Mine czy Papers, Please, gdzie również nasze wybory mają swoje konsekwencje i rzadko kiedy sytuacja jest czarno-biała.

- Całość jest oparta na zweryfikowanych źródłach i realnych danych transportu morskiego. W grze jest ponad 125 linkowanych artykułów, a na końcu decyzje gracza są zestawiane z faktycznym załamaniem tranzytów przez Ormuz - wyjaśnia Górnicki. 

Jego projekt powstał w ciągu 17 dni. Twórca wspomagał się sztuczną inteligencją jako narzędziem do kodowania, biorąc na siebie kontrolę redakcyjną. Jedna rozgrywka trwa od 15 do 20 minut. 

W trakcie gry możemy zapoznać się z relacjami dziennikarzy z przebiegu kryzysu. Na stronie projektu Górnicki zaznacza, że jego celem jest łączenie dziennikarstwa i sztuki oraz tworzenie "doświadczenia na pograniczu świata cyfrowego i fizycznego". 

Adam Bednarek
11.05.2026 06:39
