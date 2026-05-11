Xbox Game Pass za darmo. Jest nowy sposób

Microsoft wprowadza nowy sposób na uzyskanie Xbox Game Pass. Usługę można odebrać bez dodatkowych opłat, co stanowi świetną opcję dla graczy.

Albert Żurek
Gigant znany z Windowsa podjął współpracę z Discordem – najpopularniejszym komunikatorem internetowym dla graczy. Osoby, które opłacają abonament Discorda, są w stanie odebrać nowy, podstawowy plan Xbox Game Pass bez dodatkowych kosztów. To ukłon w stronę społeczności, który może przyciągnąć wielu nowych użytkowników.

Xbox Game Pass za darmo dla płacących za Discorda

Discord jest znany przede wszystkim jako narzędzie do komunikacji głosowej oraz tekstowej. Usługa domyślnie jest darmowa, lecz twórcy oferują płatny pakiet Discord Nitro, kosztujący w Polsce 47,99 zł miesięcznie. To usługa, która zapewnia dostęp do kosmetycznych ulepszeń, większych limitów przesyłanych plików czy strumieniowania ekranu w wyższej rozdzielczości.

Od teraz subskrypcja ta gwarantuje gratisowy dostęp do Xbox Game Pass Starter Edition. Plan zapewnia:

  • ponad 50 gier – w tym hity takie jak Stardew Valley, DayZ i Fallout 4;
  • możliwość grania w chmurze na dowolnym urządzeniu (Xbox Cloud) przez 10 godzin każdego miesiąca.

Pakiet ten przypomina dotychczasowy abonament Game Pass Core (wcześniej znany jako Live Gold), kosztujący 36,99 zł miesięcznie, w ramach którego dostępnych jest około 50 gier na konsole Xbox, PC oraz inne urządzenia. Standardowe rozwiązanie pozwala na streaming bez limitu czasowego, dlatego wersja Starter Edition oferowana w ramach Nitro jest nieco okrojona.

Jest to jednak zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że otrzymujemy ją w ramach innej subskrypcji. Co ważne, edycja startowa daje też możliwość odebrania nagród o wartości 25 dolarów w sklepie Xbox.

Aby móc odebrać darmowego Game Passa, potrzebne jest połączenie konta Discord z profilem Xbox (Microsoft). Rozwiązanie działa także w Polsce – nasz kraj jest jednym z regionów uprawnionych do korzystania z Xbox Game Pass Starter Edition. Z kolei obecni posiadacze wyższych wersji Game Passa mogą odebrać nagrody na Discordzie, takie jak 250 orbów (waluta w aplikacji) czy specjalne rabaty w sklepie komunikatora.

11.05.2026 21:06
