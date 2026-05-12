REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Sklepy online w Polsce muszą mieć ten przycisk. Klient dostał mocną broń

Od czerwca 2026 r. sklepy internetowe będą musiały wdrożyć nowy przycisk pomagający w realizacji zwrotu zakupów wykonanych online. Koniec z denerwującymi i staroświeckimi metodami zwrotów.

Albert Żurek
Sklepy online w Polsce muszą mieć ten przycisk. Klient dostał mocną broń
REKLAMA

Coraz więcej sklepów i platform sprzedaży elektronicznej upraszcza proces zwrotu. U wielu największych i najpopularniejszych dostawców o ogromnej skali ta kwestia już wcześniej została maksymalnie ułatwiona. Najczęściej wchodzimy w szczegóły zakupu, klikamy „zwróć” i wszystko jest realizowane automatycznie – na maila dostajemy list przewozowy bądź kod do zwrotu. Niestety wciąż nie jest to standardem. Na szczęście nowe prawo to zmieni.

REKLAMA

Unia Europejska wymaga prostych zwrotów zakupów online

Nowe wymagania wynikające z dyrektywy UE 2023/2673 nakładają na sprzedawców obowiązek zapewnienia prostego odstąpienia od umowy. Przepisy wchodzą w życie już 19 czerwca 2026 r. i od tego czasu sprzedawcy muszą ułatwić kwestię zwrotów zamówionych produktów.

Zasada jest taka, że zwrot ma być tak prosty, jak realizacja zakupu. Dzisiaj zamówienie czegokolwiek przez internet to kwestia chwili. Wybieramy produkt, klikamy guzik "kup", wybieramy metodę dostawy, podajemy dane oraz adres i przechodzimy do płatności, najczęściej również realizowanej online.

W praktyce sprzedawcy internetowi będą musieli zapewnić też przycisk pozwalający na szybki zwrot realizowany online. Ten ma być łatwo dostępny przez cały okres trwania prawa do zwrotu zakupów online, który wynosi 14 dni od momentu odebrania paczki. Można to oczywiście zrobić bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

To wymaga również zaoferowania procesu zwrotu przez internet, w tym załatwienia wszelkich formalności. Sprzedawcy będą zobowiązani natychmiastowo wysyłać potwierdzenia zwrotu, np. poprzez wiadomość e-mail, tak aby klient wiedział, że jego wniosek jest w trakcie weryfikacji. Zwrócenie zakupu ma być też proste do wykonania na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.

Klient ma mieć możliwość zwrócenia całego zamówienia lub też jego części, np. wtedy, gdy zakupił dwa lub więcej produkty. Od następnego miesiąca nie zmieniają się jednak zasady co do opłat za zwrot. W dalszym ciągu sklep może wymagać od klienta, aby to on pokrył koszt nadania paczki. Niektóre produkty kupione online (np. personalizowane) wciąż nie podlegają zwrotowi.

Czytaj też:

Koniec z uciążliwym zwracaniem na własną rękę

Przedstawię niedawną historię wyciągniętą z mojego życia. W ostatnim czasie zakupiłem bluzę polskiej marki. To mniejszy sprzedawca, który zasięgiem nie dociera do klientów tak, jak popularne sieciówki odzieżowe. Jednak jego produkty są pozycjonowane jako wyższa półka, więc powinienem się spodziewać, że obsługa klienta będzie na najwyższym poziomie.

Gdy zdecydowałem, że bluza mi nie pasuje, postanowiłem ją oddać. Brakowało tu jednak panelu klienta i przycisku prostego zwrotu. W sekcji wysyłki i zwrotów dowiedziałem się, że aby zwrócić towar, należy wypełnić papierowy formularz załączony w paczce. Tak, kartkę, na której dane trzeba było wpisać ręcznie.

Potem przyszło spakować paczkę i nadać ją samodzielnie. Musiałem wykupić list przewozowy, wypełniając dane do zwrotu. Poczułem się, jakbym wrócił do 2015 r. Zajęło mi to znacznie dłużej, niż gdyby sprzedawca zaoferował prosty przycisk do szybkiego zwrotu online.

REKLAMA

Na szczęście w następnym miesiącu to się skończy. Wszyscy - także ci mniejsi - będą musieli się dostosować. Jeśli tego nie zrobią, będą musieli tłumaczyć się przed UOKiK, a w najgorszym wypadku zapłacić karę. Wiele sklepów i platform jest już przygotowanych na nadchodzące przepisy.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
12.05.2026 21:03
Tagi: Unia EuropejskazakupyZakupy onlinezwrot towaru
Najnowsze
21:06
Samsung już ma betę One UI 9.0 z Androidem 17. Przydatne nowości
Aktualizacja: 2026-05-12T21:06:36+02:00
21:03
Sklepy online w Polsce muszą mieć ten przycisk. Prawo wzmacnia klienta
Aktualizacja: 2026-05-12T21:03:49+02:00
19:54
Wjechał Narwal Flow 2. Robot tak cienki, że mieści się w szafie, ale za ładny, by tam zostać
Aktualizacja: 2026-05-12T19:54:06+02:00
19:27
Piorun 2 coraz bliżej. Co potrafi następca polskiego bestsellera
Aktualizacja: 2026-05-12T19:27:29+02:00
19:02
Googlebook bez tajemnic. Google wymyślił komputer od nowa
Aktualizacja: 2026-05-12T19:02:33+02:00
19:02
Android przyszłości oficjalnie. Oto najlepsze nowości i wielkie zmiany
Aktualizacja: 2026-05-12T19:02:15+02:00
17:57
Apple naprawił guzik w macOS 26.5. Jak mi to spędzało sen z powiek
Aktualizacja: 2026-05-12T17:57:46+02:00
17:55
Europa wypina się na Eurowizję. Przez Izrael znika z anten
Aktualizacja: 2026-05-12T17:55:11+02:00
17:04
UE otworzyła iPhone’a. Magia Apple dostępna bez Watcha i AirPodsów
Aktualizacja: 2026-05-12T17:04:37+02:00
16:33
Samsung robi smartfon ostateczny. Wyciek pokazuje potwora
Aktualizacja: 2026-05-12T16:33:35+02:00
15:26
Tak wygląda szkielet Wszechświata. Kosmiczna sieć widoczna jak nigdy
Aktualizacja: 2026-05-12T15:26:50+02:00
15:18
Allegro rusza ze Smart Weeks. Mocne promocje już tu są
Aktualizacja: 2026-05-12T15:18:48+02:00
15:16
Żabka ma nową usługę. Ubije nią masę punktów i sklepów
Aktualizacja: 2026-05-12T15:16:37+02:00
15:11
Polacy mają sposób na system kaucyjny. W kuchniach nowy król
Aktualizacja: 2026-05-12T15:11:38+02:00
15:05
Jeden dzień, siedem atrakcji, jeden zegarek. Testuję nowy smartwatch Huawei w podróży
Aktualizacja: 2026-05-12T15:05:23+02:00
14:15
Spotify zrobi ci zestawienie wszech czasów. Od założenia konta, dinozaurze
Aktualizacja: 2026-05-12T14:15:00+02:00
12:58
Allegro wchodzi do ChataGPT. Rewolucja w zakupach przez internet
Aktualizacja: 2026-05-12T12:58:32+02:00
12:31
Wróciłem z Szanghaju i nie wiem jak żyć. Polska jest głośna i śmierdząca
Aktualizacja: 2026-05-12T12:31:46+02:00
12:03
Wojsko wysyła Polakom karty mobilizacyjne. Co to oznacza i co trzeba zrobić?
Aktualizacja: 2026-05-12T12:03:07+02:00
11:23
Steve Jobs trafi na monetę. Legenda Apple'a ma swój nominał
Aktualizacja: 2026-05-12T11:23:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA