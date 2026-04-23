Wreszcie odsprzedasz bilet bez strachu. Koniec z szemranymi grupkami

Ładowanie...

Spółka, którą zarządza Allegro, postanowiła wprowadzić ogromne udogodnienie. Dzięki niej będzie można znacznie łatwiej nabyć ostatnie sztuki biletów, których nie zdążyło się kupić podczas regularnej sprzedaży. Będzie można też łatwo odsprzedać bilety na wydarzenia.

eBilet startuje z genialną usługą odsprzedaży biletów

eBilet to jedna z największych i najpopularniejszych platform internetowych działających w Polsce, pozwalająca nabywać wejściówki na określone wydarzenia czy koncerty online. Umożlwia zarówno zakup klasycznych, papierowych biletów, jak elektronicznych wejściówkach w formie pliku PDF, wysyłanych na maila i dostępnych do pobrania w aplikacji.

Dotychczas, kupując bilet, w większości przypadków nie mieliśmy możliwości jego zwrotu. Taka opcja była wyłącznie dostępna w razie odwołania wydarzenia lub zmiany jego czasu i miejsca. Jedynym wyjściem była zatem odsprzedasz biletu i przepisanie go na inną osobę. To jednak wiązało się z ryzykiem - od bycia oszukanym, po konieczność kupowania wejściówek po absurdalnych cenach. Zarówno sprzedający, jak i kupujący na grupkach i w innych nieoficjalnych miejscach nie mieli pewności co do transakcji.

eBilet wprowadza teraz usługę odsprzedaży, która jest realizowana bezpośrednio za pośrednictwem platformy. Mówimy zatem o bezpiecznym i sprawdzonym rozwiązaniu, które w dodatku pozwala nabyć wejściówkę na wydarzenie w regularnej cenie, bez przepłacania. Rozwiązanie ma uporządkować rynek wtórny i stanowić bezpieczne miejsce, gdzie możemy odsprzedać bilet na wydarzenie, na którym z jakiegoś względu nie możemy się pojawić.

Jak działa odsprzedaż biletów na eBilet?

Rozwiązanie jest dostępne w aplikacji mobilnej eBilet. Zostało zintegrowane z platformą, a więc pozwala odsprzedawać wyłącznie bilety zakupione w tym miejscu. Jest to możliwe w dedykowanej zakładce Odsprzedaj, znajdującej się w dolnym menu tuż obok opcji Kup – jeśli jej nie widzicie, może być potrzebna aktualizacja. Aby sprzedać, należy:

w zakładce Odsprzedaj wybrać wydarzenie, na które bilety chcemy wystawić;

zaznaczyć bilety (jeden lub więcej);

potwierdzić warunki zwrotu środków;

czekać, aż ktoś kupi nasz bilet.

To jednak nie oznacza, że otrzymamy pełną kwotę, którą zapłaciliśmy za wejściówkę. Usługa wiąże się z opłatą stanowiącą najprawdopodobniej 10 proc. ceny biletu. Przykładowo: jeśli bilet kosztował 289 zł, otrzymamy zwrot 260,10 zł (różnica 28,90 zł to koszt usługi). Mimo to jest to opłacalna opcja - zyskujemy bowiem pewność, że nie zostaniemy oszukani przez nikogo obcego. Środki zostaną przelane na konto w ciągu 3 dni roboczych.

Kupno takich biletów również odbywa się w zakładce Odsprzedaj, tyle że zamiast opcji Do wystawienia wybieramy Wystawione. Ceny odsprzedawanych biletów mają być identyczne z tymi, które obowiązywały podczas regularnej sprzedaży.

Albert Żurek 23.04.2026 19:11

Ładowanie...