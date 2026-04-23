REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Wreszcie odsprzedasz bilet bez strachu. Koniec z szemranymi grupkami

Platforma eBilet wprowadza rewolucyjną usługę odsprzedaży biletów. Odkupowanie i sprzedawanie ich już nie będzie wiązało się ze strachem przed oszustwem.

Albert Żurek
eBilet odsprzedaż biletów
REKLAMA

Spółka, którą zarządza Allegro, postanowiła wprowadzić ogromne udogodnienie. Dzięki niej będzie można znacznie łatwiej nabyć ostatnie sztuki biletów, których nie zdążyło się kupić podczas regularnej sprzedaży. Będzie można też łatwo odsprzedać bilety na wydarzenia.

REKLAMA

eBilet startuje z genialną usługą odsprzedaży biletów

eBilet to jedna z największych i najpopularniejszych platform internetowych działających w Polsce, pozwalająca nabywać wejściówki na określone wydarzenia czy koncerty online. Umożlwia zarówno zakup klasycznych, papierowych biletów, jak elektronicznych wejściówkach w formie pliku PDF, wysyłanych na maila i dostępnych do pobrania w aplikacji.

Dotychczas, kupując bilet, w większości przypadków nie mieliśmy możliwości jego zwrotu. Taka opcja była wyłącznie dostępna w razie odwołania wydarzenia lub zmiany jego czasu i miejsca. Jedynym wyjściem była zatem odsprzedasz biletu i przepisanie go na inną osobę. To jednak wiązało się z ryzykiem - od bycia oszukanym, po konieczność kupowania wejściówek po absurdalnych cenach. Zarówno sprzedający, jak i kupujący na grupkach i w innych nieoficjalnych miejscach nie mieli pewności co do transakcji.

eBilet wprowadza teraz usługę odsprzedaży, która jest realizowana bezpośrednio za pośrednictwem platformy. Mówimy zatem o bezpiecznym i sprawdzonym rozwiązaniu, które w dodatku pozwala nabyć wejściówkę na wydarzenie w regularnej cenie, bez przepłacania. Rozwiązanie ma uporządkować rynek wtórny i stanowić bezpieczne miejsce, gdzie możemy odsprzedać bilet na wydarzenie, na którym z jakiegoś względu nie możemy się pojawić.

Jak działa odsprzedaż biletów na eBilet?

Rozwiązanie jest dostępne w aplikacji mobilnej eBilet. Zostało zintegrowane z platformą, a więc pozwala odsprzedawać wyłącznie bilety zakupione w tym miejscu. Jest to możliwe w dedykowanej zakładce Odsprzedaj, znajdującej się w dolnym menu tuż obok opcji Kup – jeśli jej nie widzicie, może być potrzebna aktualizacja. Aby sprzedać, należy:

  • w zakładce Odsprzedaj wybrać wydarzenie, na które bilety chcemy wystawić;
  • zaznaczyć bilety (jeden lub więcej);
  • potwierdzić warunki zwrotu środków;
  • czekać, aż ktoś kupi nasz bilet.

To jednak nie oznacza, że otrzymamy pełną kwotę, którą zapłaciliśmy za wejściówkę. Usługa wiąże się z opłatą stanowiącą najprawdopodobniej 10 proc. ceny biletu. Przykładowo: jeśli bilet kosztował 289 zł, otrzymamy zwrot 260,10 zł (różnica 28,90 zł to koszt usługi). Mimo to jest to opłacalna opcja - zyskujemy bowiem pewność, że nie zostaniemy oszukani przez nikogo obcego. Środki zostaną przelane na konto w ciągu 3 dni roboczych.

REKLAMA

Kupno takich biletów również odbywa się w zakładce Odsprzedaj, tyle że zamiast opcji Do wystawienia wybieramy Wystawione. Ceny odsprzedawanych biletów mają być identyczne z tymi, które obowiązywały podczas regularnej sprzedaży.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
23.04.2026 19:11
Tagi: AllegrobiletywydarzeniaZakupy online
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA