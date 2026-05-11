Podjeżdżasz na parking i przynoszą ci zakupy. Nowy sposób Lidla na kolejki

Ładowanie...

Lidl rozpoczął testy usługi Click&Collect w Irlandii - informuje Portal Spożywczy. Klienci korzystający z nowej opcji zamawiają produkty w aplikacji Lidl Plus. Dostawą zajmuje się jednak nie kurier, a sami konsumenci.

Pracownicy pakują zamówienie, a następnie dostarczają je o wskazanej porze na… sklepowy parking. Klienci po prostu podjeżdżają po gotową paczkę.

REKLAMA

Jak czytamy, oferta składa się z "niemal całego" asortymentu spożywczego - w sumie ok. 100 produktów, takich jak owoce, warzywa, a także nabiał. Irlandzcy użytkownicy przynajmniej na razie nie mogą zamawiać i odbierać produktów niespożywczych.

W Polsce idziemy nieco inną drogą

Niewykluczone, że jeśli metoda będzie popularna, to zostanie wprowadzona również na innych rynkach. Czy w Polsce by się sprawdziła? Wydaje się, że u nas postawiono na inne rozwiązania i jeśli ktoś nie chce fatygować się do sklepu, to po prostu robi zakupy przez internet, a dostawą zajmują się kurierzy.

Coraz więcej sklepów - w tym także dużych sieci - sprzedaje produkty w ten sposób. Z drugiej strony irlandzki sposób jest kompromisem. Czasami nie chce się czekać na dostawę, a zakupy można odebrać po drodze z pracy, szkoły czy innych sprawunków. Dzięki nowej opcji da się to zrobić bez tracenia czasu na kompletowanie produktów i stanie w kolejkach.

Podobnie zresztą działa odbiór zamówień z automatów paczkowych przy sklepach. Sklepy - np. te z elektroniką czy meblami - mają własne maszyny, które działają całą dobę. Nie trzeba więc spieszyć się z przyjazdem i można zrobić to w dowolnym momencie, a jednocześnie nie jest to typowa dostawa do automatu pod domem.

W Polsce zakupy przyspieszyć można jeszcze za sprawą opcji scan & go. Taki sposób zakupów Lidl zaczął testować w wybranych polskich sklepach.

W ramach Usługi Użytkownik ma możliwość samodzielnego skanowania towarów umieszczanych w koszyku podczas zakupów („Scan&Go”). W sklepach oferujących usługę Scan&Go można skanować kody kreskowe/kody QR poszczególnych produktów za pomocą urządzenia mobilnego. Możesz użyć odpowiedniej funkcji wyszukiwania w Usłudze, aby dowiedzieć się, czy sklep Lidl w Twojej okolicy oferuje już funkcję Scan&Go - czytaliśmy w regulaminie.

Zakupów nie trzeba później nabijać na kasie, więc przynajmniej w teorii cały proces jest nieco szybszy. Podobna funkcja od lat działa w Kauflandzie. "Dzięki skanerom korzystanie z kas samoobsługowych zostaje ograniczone do niezbędnego minimum i to jest świetne. Jest szybciej, łatwiej i prościej" – pisaliśmy, testując tę funkcję.

Lidlowy sposób na odbieranie zakupów, który testowany jest w Irlandii, może sprawdzać się w przypadku systemu kaucyjnego. Eksperci zauważają, że model drive-thru, znany przede wszystkim z gastronomii, zaczyna znajdować zastosowanie w obszarze zbiórki opakowań po napojach.

- W tradycyjnym modelu zwrot opakowań wymagał wejścia do sklepu, odnalezienia automatu lub punktu zbiórki i poświęcenia kilku dodatkowych minut. W wariancie drive-thru proces zostaje wkomponowany w naturalny rytm dnia, co znacząco obniża barierę wejścia – przekonywał Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający Envipco Polska.

Podjeżdżasz z pustymi opakowaniami na parking, wrzucasz do automatu - albo ktoś je od razu odbiera? - a przy okazji odbierasz zakupy, a wszystko to bez wchodzenia do sklepu? Brzmi ciekawie, ale na razie jednak wydaje się, że aplikacje sklepowe w inny sposób będą skracać czas potrzebny na stanie przy kasie.

REKLAMA

Zdjęcie wygenerowane przy pomocy SI.

REKLAMA

Adam Bednarek 11.05.2026 08:52

Ładowanie...