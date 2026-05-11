REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Podjeżdżasz na parking i przynoszą ci zakupy. Nowy sposób Lidla na kolejki

Lidl stanął w połowie drogi między zakupami stacjonarnymi a dostawą produktów przez kuriera. Nowa funkcja jest już testowana. 

Adam Bednarek
lidl
REKLAMA

Lidl rozpoczął testy usługi Click&Collect w Irlandii - informuje Portal Spożywczy. Klienci korzystający z nowej opcji zamawiają produkty w aplikacji Lidl Plus. Dostawą zajmuje się jednak nie kurier, a sami konsumenci. 

Pracownicy pakują zamówienie, a następnie dostarczają je o wskazanej porze na… sklepowy parking. Klienci po prostu podjeżdżają po gotową paczkę. 

REKLAMA

Jak czytamy, oferta składa się z "niemal całego" asortymentu spożywczego - w sumie ok. 100 produktów, takich jak owoce, warzywa, a także nabiał. Irlandzcy użytkownicy przynajmniej na razie nie mogą zamawiać i odbierać produktów niespożywczych. 

W Polsce idziemy nieco inną drogą

Niewykluczone, że jeśli metoda będzie popularna, to zostanie wprowadzona również na innych rynkach. Czy w Polsce by się sprawdziła? Wydaje się, że u nas postawiono na inne rozwiązania i jeśli ktoś nie chce fatygować się do sklepu, to po prostu robi zakupy przez internet, a dostawą zajmują się kurierzy. 

Coraz więcej sklepów - w tym także dużych sieci - sprzedaje produkty w ten sposób. Z drugiej strony irlandzki sposób jest kompromisem. Czasami nie chce się czekać na dostawę, a zakupy można odebrać po drodze z pracy, szkoły czy innych sprawunków. Dzięki nowej opcji da się to zrobić bez tracenia czasu na kompletowanie produktów i stanie w kolejkach. 

Podobnie zresztą działa odbiór zamówień z automatów paczkowych przy sklepach. Sklepy - np. te z elektroniką czy meblami - mają własne maszyny, które działają całą dobę. Nie trzeba więc spieszyć się z przyjazdem i można zrobić to w dowolnym momencie, a jednocześnie nie jest to typowa dostawa do automatu pod domem.

W Polsce zakupy przyspieszyć można jeszcze za sprawą opcji scan & go. Taki sposób zakupów Lidl zaczął testować w wybranych polskich sklepach. 

W ramach Usługi Użytkownik ma możliwość samodzielnego skanowania towarów umieszczanych w koszyku podczas zakupów („Scan&Go”). W sklepach oferujących usługę Scan&Go można skanować kody kreskowe/kody QR poszczególnych produktów za pomocą urządzenia mobilnego. Możesz użyć odpowiedniej funkcji wyszukiwania w Usłudze, aby dowiedzieć się, czy sklep Lidl w Twojej okolicy oferuje już funkcję Scan&Go - czytaliśmy w regulaminie. 

Zakupów nie trzeba później nabijać na kasie, więc przynajmniej w teorii cały proces jest nieco szybszy. Podobna funkcja od lat działa w Kauflandzie. "Dzięki skanerom korzystanie z kas samoobsługowych zostaje ograniczone do niezbędnego minimum i to jest świetne. Jest szybciej, łatwiej i prościej" – pisaliśmy, testując tę funkcję. 

Lidlowy sposób na odbieranie zakupów, który testowany jest w Irlandii, może sprawdzać się w przypadku systemu kaucyjnego. Eksperci zauważają, że model drive-thru, znany przede wszystkim z gastronomii, zaczyna znajdować zastosowanie w obszarze zbiórki opakowań po napojach.

- W tradycyjnym modelu zwrot opakowań wymagał wejścia do sklepu, odnalezienia automatu lub punktu zbiórki i poświęcenia kilku dodatkowych minut. W wariancie drive-thru proces zostaje wkomponowany w naturalny rytm dnia, co znacząco obniża barierę wejścia – przekonywał Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający Envipco Polska.

Podjeżdżasz z pustymi opakowaniami na parking, wrzucasz do automatu - albo ktoś je od razu odbiera? - a przy okazji odbierasz zakupy, a wszystko to bez wchodzenia do sklepu? Brzmi ciekawie, ale na razie jednak wydaje się, że aplikacje sklepowe w inny sposób będą skracać czas potrzebny na stanie przy kasie.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie wygenerowane przy pomocy SI.

REKLAMA
Adam Bednarek
11.05.2026 08:52
Tagi: LidlzakupyZakupy online
Najnowsze
8:27
Google i Apple zamykają internet. Padły bardzo mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-05-11T08:27:09+02:00
7:42
Sony rozsyła ludziom wiadomości. Chodzi o GTA VI
Aktualizacja: 2026-05-11T07:42:11+02:00
7:00
Afera o psy w kawiarni. Regulamin lokalu podpalił internet
Aktualizacja: 2026-05-11T07:00:00+02:00
6:39
Polak stworzył grę o cieśninie Ormuz. Każdy wybór oznacza czyjąś tragedię
Aktualizacja: 2026-05-11T06:39:47+02:00
6:30
Pirackie kasety z lat 90. były okropne. A i tak mają więcej uroku niż sterylny streaming
Aktualizacja: 2026-05-11T06:30:00+02:00
6:25
Nici z bezpiecznych schronów. Śmierć z nieba nieunikniona
Aktualizacja: 2026-05-11T06:25:00+02:00
6:20
Dron wyląduje na statku bez pilota. To większy przełom niż myślisz
Aktualizacja: 2026-05-11T06:20:00+02:00
6:15
Legenda z Top Guna powraca. Uratują ostatnie F-14
Aktualizacja: 2026-05-11T06:15:00+02:00
6:10
Pentagon zatrudnił... ostrygi. Mają bronić baz przed żywiołem
Aktualizacja: 2026-05-11T06:10:00+02:00
6:05
Wulkan sam posprzątał po wybuchu. Jak to możliwe?
Aktualizacja: 2026-05-11T06:05:00+02:00
6:00
Zakłócają sygnał GPS nad polskim morzem. "Jest coraz gorzej" 
Aktualizacja: 2026-05-11T06:00:00+02:00
16:20
Rosja na kolanach. Ich duma właśnie przestała istnieć
Aktualizacja: 2026-05-10T16:20:00+02:00
16:10
Nowe samoloty idą pod nóż. Bardziej chcą silników niż maszyn
Aktualizacja: 2026-05-10T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy obiekt pod Bartoszycami. Sprawa jest naprawdę poważna
Aktualizacja: 2026-05-10T16:00:00+02:00
9:48
Apple klęka przed Trumpem i całuje go w pierścień. Co za smutna porażka
Aktualizacja: 2026-05-10T09:48:14+02:00
9:45
Największe czarne dziury nie powinny istnieć. A jednak kosmos znalazł sposób
Aktualizacja: 2026-05-10T09:45:00+02:00
9:30
Mars zastawił pułapkę na łazik NASA. Takiej awarii jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-05-10T09:30:00+02:00
9:15
F-35 dostanie ochronę przed komputerami kwantowymi. Co tu się zadziało?
Aktualizacja: 2026-05-10T09:15:00+02:00
9:00
Dron sam wybiera cele i omija zagłuszarki. "Pokazali potwora"
Aktualizacja: 2026-05-10T09:00:00+02:00
8:45
Dron kamikadze dostał rakietę. Kombinują z latającą pułapką
Aktualizacja: 2026-05-10T08:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA